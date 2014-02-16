ششمین جشنواره ملی حرکت از فردا کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره ملی حرکت از صبح فردا دوشنبه در سالن تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف کلید می خورد.

شعار این دوره جدید از جشنواره ملی حرکت، " تقویت کیفی فعالیت" اعلام شده است.

بخش نخست این جشنواره مربوط به اهدای تندیس طلایی حرکت به 14 گروه از انجمن‌ های علمی و دانشجویی برگزیده، بخش دوم شامل اهدای تندیس طلایی حرکت به 6 گروه برگزیده از شرکت‌ ها، صنایع، موسسات و صنایع حامی انجمن‌ های علمی دانشجویی و بخش سوم مربوط به نمایشگاه جامع آثار، دستاوردها و تولیدات صنایع و انجمن‌ های علمی دانشجویی همراه با فن بازار تولیدات دانشجویی است.

آثار ارسالی به جشنواره در 14 گروه مورد داوری قرار گرفتند که حوزه‌ های داوری شده شامل تالیف و ترجمه کتاب، آموزشی، کارآفرینی، افتخارآفرینی، مسابقه علمی و فناورانه، دبیر انجمن برگزیده، پژوهشی، انجمن‌ های برگزیده، نشریه، ترویجی، (اختراع، ابتکار و نوآوری) استاد مشاور، حامیان مالی و سایت و وبلاگ برگزیده است.