به گزارش خبرگزاری مهر، این محققان کاغذ چاپ مکانیکی ساخته شده از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران، با جرم پایه 70 گرم بر متر مربع تهیه سپس مواد پوشش دهنده شامل نانو رس در دو سطح 5 و 10 درصد وزنی و کربنات کلسیم رسوبی در چهار سطح 20، 30، 40 و 50 درصد وزنی نسبت به لاتکس، به ‌وسیله یک دستگاه مخلوط‌ کن با 1500 دور در دقیقه با یکدیگر مخلوط کردند.

مدت زمان اختلاط مواد 10 دقیقه بود که پس از آن پوشش دهی به ‌وسیله یک پوشش دهنده تیغه‌ای آزمایشگاهی برروی سطح کاغذ به صورت فیلم نازکی (با وزن پایه حدود 6 گرم بر متر مربع) انجام شد و پس از آن کاغذ پوشش داده شده که به منظور عدم اعوجاج، مهار شده بود به مدت 2 دقیقه داخل آون با دمای 80 درجه سانتیگراد قرار گرفت.

مشخصات ظاهری کاغذهای چاپ شده نشان داد که بهترین کیفیت چاپ مربوط به کاغذهای پوشش یافته با مواد معدنی بود و بر خلاف نمونه شاهد در هیچ یک از کاغذهای پوشش یافته، پدیده کنده شدن سطح کاغذ ، اتفاق نیفتاد که این موضوع اهمیت زیادی پس از چاپ و ایجاد پرز روی نوردهای چاپ دارد.

یکی از معضلات عمده در کاغذهای چاپ کیفیت پایین چاپ پذیری آنها بود، نتایج این طرح نشان داد که پوشش دهی کاغذ منجر به افزایش براقیت و چگالی چاپ می‌شود که این نشان دهنده افزایش کیفیت چاپ است. علاوه‌بر این آزمون کنده شدن کاغذها نشان داد که پوشش، باعث افزایش چسبندگی مرکب و کاغذ شده و از مشکل پرزدهی بر روی نوردها (خصوصا نورد بلانکت افست) و کنده شدن سطح چاپ شده جلوگیری می‌کند.

دستاوردهای این تحقیقات موجب بهبود ویژگی‌های سطحی کاغذ نظیر صافی و چاپ‌پذیری و همچنین بهبود ویژگی‌های نوری کاغذهای چاپ خواهد شد.

