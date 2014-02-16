هفت قلم اشیای عتیقه در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم قربانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف اشیای عتیقه و دستگیری حاملان آن توسط یگان حفاظت شهرستان پلدختر با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد.

وی افزود: روز گذشته و در ساعت 2 بامداد 26 بهمن ماه محموله ای از اشیای عتیقه، فلزیاب و همچنین ردیاب توسط یگان حفاظت شهرستان پلدختر کشف و ضبط شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت: این کشفیات شامل دو عدد بز کوهی و دو عدد دستبند مفرغی، یک عدد گردنبند بزرگ و دو عدد خنجر همراه با یک دستگاه فلز یاب و ردیاب بوده است.