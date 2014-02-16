  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

قربانی خبر داد:

هفت قلم اشیای عتیقه در لرستان کشف و ضبط شد

هفت قلم اشیای عتیقه در لرستان کشف و ضبط شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از کشف یک محموله اشیای عتیقه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم قربانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف اشیای عتیقه و دستگیری حاملان آن توسط یگان حفاظت شهرستان پلدختر با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد.

وی افزود: روز گذشته و در ساعت 2 بامداد 26 بهمن ماه محموله ای از اشیای عتیقه، فلزیاب و همچنین ردیاب توسط یگان حفاظت شهرستان پلدختر کشف و ضبط شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت: این کشفیات شامل دو عدد بز کوهی و دو عدد دستبند مفرغی، یک عدد گردنبند بزرگ و دو عدد خنجر همراه با یک دستگاه فلز یاب و ردیاب بوده است.

کد مطلب 2237316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها