50 باند مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد متلاشی شد/ افزایش 46 درصدی کشفیات سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده بعدازظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: 170 خودروی حمل مواد مخدر نیز در این استان توقیف شده است.

وی از افزایش 22درصدی کشفیات مواد مخدر در استان خبرداد و بیان داشت: تا کنون دو تن و 940 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

غلام زاده افزود: مسیرهای ارتباطی و نقاط آلوده شهری نیز شناسایی و پاکسازی شده است.

افزایش 46 درصدی کشفیات سرقت

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از افزایش 46 درصدی کشفیات سرقت در استان خبرداد و گفت: با این حال وقوع سرقت به این میزان افزایش نیافته است.

وی افزود: در زمینه جرائم خشن این استان وضعیت مطلوبی دارد و این جرائم در استان بسیار ناچیز است.

وی تصریح کرد: میزان جرائم در این استان که یک درصد جمعیت و مساحت کشور را دارد کمتر از یک درصد است.

استفاده از بزرگان طوایف در کاهش نزاعها

غلام زاده همچنین نزاع های دسته جمعی استان را یکی از آسیب ها اجتماعی در استان عنوان کرد و گفت: طی سالهای اخیر فعالیتهای علمی و پژوهشی زیادی در این راستا انجام شد.

وی پیامدهای نزاعهای دسته جمعی را مهمتر از نزاع دانست و افزود: نیروی انتظامی با سرعت و قاطعیت با نزاع کنندگان برخورد می کند.

غلام زاده بزرگان طوایف را سرمایه های اجتماعی استان دانست و خواستار استفاده از این سرمایه ها برای کاهش نزاعها شد.

کاهش پنج درصدی تصادفات فوتی در استان

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از کاهش پنج درصدی تصادفات فوتی درون و برون شهری در سال جاری خبرداد.

وی همچنین یکی از مشکلات شهر یاسوج در بحث ترافیک را نبود پارکینگ در این شهر عنوان کرد و افزود: در کنار نبود پارکینگ، فرهنگ پارک خودرو در این شهر نیز مناسب نیست.

وی از رسانه ها خواست در راستای فرهنگسازی برای قانون مداری در استان تلاش کنند.