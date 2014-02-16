حضور هلال احمر در فعالیتهای بین المللی باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد موسوی در بازدید از معاونت امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر با اشاره به نقش و جایگاه پر اهمیت فعالیتهای بین المللی در جمعیت، گفت: فعالیت های بین المللی از درجه اهمیت و ضریب امنیتی بالایی برخوردار است و به همین خاطر نیاز است که به این موضوع توجه خاص صورت گیرد.

وی افزود: خوشبختانه نیروهای امور بین الملل افرادی توانمند، فهیم و نخبه هستند که اقدامات حوزه بین الملل را خالصانه و به دور از هر پژواک پیش می برند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت: دو ویژگی منحصر بفرد جمعیت داوطلبانه و بین المللی بودن آن است که این دو ویژگی باید در همه عرصه ها و فعالیتهای جمعیت پررنگ و برجسته باشد.

وی به لزوم آینده نگری به ویژه در عرصه بین المللی اشاره و تصریح کرد: بدون آینده نگری موفقیت در هیچ زمینه ای حاصل نمی شود و باید در نظر داشت در حال حاضر ما در جایگاه خوبی قرار گرفته ایم، اما این جایگاه با انتظارات ما فاصله زیادی دارد.

لزوم ارائه نظریه کارشناسی در حوزه بین الملل

دبیر کل جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: کارشناسی در امور بین الملل باید ارتقا پیدا کند و اقدامات ما نباید تنها در حد جمع آوری گزارش باشد و باید به مرحله ای از توانمندی برسیم که نظریه کارشناسی در حوزه بین الملل و حوادث ارائه دهیم.

وی افزود: ما باید عرصه بین المللی را به طور دائم رصد کنیم و از کار کلیشه ای پرهیز داشته باشیم چرا که اگر از فرصتها درست استفاده نکنیم تبدیل به تهدید می شود.

موسوی تصریح کرد: در واقع باید به موقع، موثر و با نیاز سنجی اصولی در عرصه های بین المللی وارد شویم، تا تامین کننده بخشی از نیازهای جامعه بین المللی باشیم.

وی با اشاره به لزوم ارتقای توان همه کارشناسان موجود در این عرصه و حرفه ای سازی این افراد در زمینه های خاص، افزود: پست های کارشناسی بین الملل باید با ورود و آموزش افراد نخبه پر شود، چرا که این موضوع جزئی از سیاست جمعیت هلال احمر محسوب می شود و در واقع نقش مهمی نیز در اثر بخش کردن حضور ما در مجامع بین المللی ایفا می کند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر تصریح کرد: اعتقاد همیشگی من این بوده که ما در عرصه های بین المللی حضور داریم اما باید این حضور بیشتر شود.

وی با تاکید بر اینکه معاونت امور بین الملل باید مرکز هماهنگی همه تعاملات، ارتباطات و فعالیتهای بین المللی جمعیت باشد و موازی کاری ها در این زمینه حذف شود، افزود: برای تحقق این امر باید به فرآیند محور شدن هماهنگی ها نگاه ویژه ای داشت، تا نقش همه ارکان جمعیت در فعالیتها حفظ شود.

موسوی با تاکید بر لزوم شاخصه محوری در فعالیتهای بین المللی، خاطر نشان کرد: انتظار ما از معاونت بین الملل این است که با توجه به داشتن نیروی برجسته و توانمند، در طرح تحول جمعیت به سایر کارگروه ها کمک کنند و به عنوان الگوی تحول برای سایر اجزا محسوب شوند.

اولویت اجرایی کردن تفاهمنامه ها

محمد شهاب الدین عراقی معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر نیز در این دیدارارائه گزارشی از عملکرد سه سال گذشته این معاونت، به امضای ۲۵ یادداشت تفاهم با کشورهای و بخش های مختلف کمیته و فدراسیون اشاره کرد و افزود: تدوین برنامه راهبردی همکاری های بین المللی جمعیت نیز یکی از مهمترین فعالیت های انجام شده است که سال گذشته صورت گرفت.

وی تصریح کرد: اجرایی کردن تفاهم نامه ها از مهم ترین برنامه های ما محسوب می شود که تلاش ویژه ای تا کنون از سوی نیروهای ما برای اجرای آن صورت گرفته است.