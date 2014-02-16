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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

ایرانی در گفتگو با مهر:

ارائه سبد کالا باعث جلوگیری از افزایش قیمت برخی از کالاها شده است

ارائه سبد کالا باعث جلوگیری از افزایش قیمت برخی از کالاها شده است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: ارائه سبد کالا به مردم از سوی دولت تدبیر و امید باعث جلوگیری از افزایش برخی از قیمت ها شده است.

محمد تقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هدف دولت تدبیر و امید ایجاد آسایش و امنیت برای تک تک هم وطنان است و برای رسیدن به این منظور در آستانه سال جدید با ارائه سبد کالا به مردم باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها شده است.

ایرانی در ادامه اظهار داشت: در ابتدای هر سال شاهد گرانی کالاهای از قبیل روغن، برنج و مرغ در سطح شهرهای کشور هستیم، ارائه سبد کالا باعث جلوگیری از گرانی برخی از اقلام مصرفی مردم شده است و قیمت برخی دیگر از کالاها افزایش پیدا نکرده است و ثبات محسوسی را در قیمت بسیاری از کالا شاهد هستیم.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: با وجود راهکارهایی از قبیل ارائه سبد کالا به مردم از سوی دولت تدبیر و امید می توان از این پس امیدوار باشیم برخی از کالاهای مورد نیاز مردم دچار افزایش قیمت نخواهند شد.

این مسئول در پایان تصریح کرد: در استان البرز مراکز توزیع سبد کالا آمادگی کامل را برای ارائه خدمات به مردم دارند.

کد مطلب 2237324

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