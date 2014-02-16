ترجمه و تفسیر قرآن در دانشگاهها جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله هادی باریک ‌بین ظهریکشنبه در مراسم معرفی سرپرست جدید دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین که با حضور عبدالحسین فریدون مشاور ارشد وزیر علوم در محل سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: دانشگاه‌های کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر و تحول زیادی کرده و با آغاز فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه‌ها حرکت رو به رشدی را در این مراکز در مسیر تربیت نیروهای متعهد شاهد هستیم.

وی افزود: با توجه به ظرفیت دانشگاهی و نیروهای مستعد هر چند تا نقطه ایده آل و مطلوب فاصله داریم اما نباید از خدمات انجام شده چشم پوشی کردو آنها را نادیده گرفت.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: امیدواریم با تلاش بیشتر اساتید و دانشجویان حرکت علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها با سرعت بیشتری به وضع مطلوب برسد و کشور از نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی دانشگاهها بیشتر بهره مند شود.



نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بسیار مایه مباهات است که تنها دانشگاه بین المللی کشور در قزوین قرار دارد اما باید رشد و تعالی این دانشگاه متناسب با نام و شان نظام اسلامی باشد و انتظار داریم جایگاه خوبی در جهان و کشور پیدا کند تا بتوان زمینه تربیت جوانان سایر کشورهای مسلمان و علاقمند به ایران را درر این مرکز فراهم کرد.

آیت الله باریک ‌بین ضمن تشکر از خدمات آل ذبویه رئیس سابق دانشگاه از ابوالحسن نائین سرپرست جدید دادنشگاه بین المللی امام خمینی قزوین خواست در کنار رشد علمی و ارتقاء جایگاه دانشگاه به تقویت مبانی دینی و معنوی در فعالیتهای دانشگاه نیز توجه ویژه شود.



در ادامه این مراسم عبدالعلی آل بویه سرپرست سابق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده اظهار داشت: با توسعه فضای آموزشی دانشگاه به 13 هزار و 500 مترمربع در حال حاضر 9 هزار و 700 مترمربع فضای دیگر در دست ساخت است و با ورود به عرصه آینده پژوهی گامهای ارزشمندی در این حوزه برداشته شده است.



وی افزود: با احداث اولین پژوهشکده استان با استفاده از خرد جمعی تلاش شد مشارکت خوبی در فعالیتها حاصل شود و با برگزاری همایش بین المللی ایران و روسیه زمینه معرفی این دانشگاه به جهان نیز فراهم شد.

نائینی: فضای دانشگاه را با نشاط می کنیم/ راه اندازی رشته های صنعتی



سید ابوالحسن نائینی سرپرست جدید دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین هم مهمترین برنامه های خود در دوران مدیریت جدید تشریح کرد.

نائینی اظهارداشت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید زمینه توسعه کیفی دانشگاه در فضایی بانشاط فراهم شده و ما نیز تلاش می کنیم با راه اندازی رشته هایی با گرایش صنعت و ایجاد قطب های علمی به گسترش مراکز پژوهشی اقدام کنیم.



این مسئول بیان کرد: بازنگری در مدیریت فرهنگی دانشگاه و آسیب شناسی گذشته، تاکید بر تعامل دانشجویان و استادان و مقابله با هر گونه ناامنی، جذب استعدادهای نخبه و کارآمد، گسترش ارتباط بین المللی با مراکز دانشگاهی خارجی، راه اندازی آموزش های مجازی و توسعه فنآوری ارتباطات از دیگر برنامه های اولویت دار خواهد بود.



سرپرست جدید دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین تصریح کرد: ساماندهی جذب دانشجویان خارجی، تلاش در جایگزین کردن وفاق و نشاط در دانشگاه، حمایت از انجمن های صنفی و تشکل های سیاسی، ارتقاء سطح خدمات رفاهی دانشجویان، شفاف سازی و تسهیل در امور دانشگاه، توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعامل با مدیران استان قزوین از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

