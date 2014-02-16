  1. استانها
  2. قم
۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

یزدیان به مهر خبر داد:

رقابت 58 جوان قمی در مرحله شهرستان مسابقات ملی مهارت

رقابت 58 جوان قمی در مرحله شهرستان مسابقات ملی مهارت

قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم از رقابت 58 جوان قمی در مرحله شهرستان مسابقات ملی مهارت خبر داد.

مهدی یزدیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: 58 نفر از جوانان استان قم در مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت شرکت کردند که شامل 50 نفر زن و هشت نفر مرد می‌شوند.

وی ادامه داد: نفرات برگزیده پس از کسب برتری در مرحله کشوری و حضور در اردوی آمادگی و گزینش نهایی به اردوی مسابقات جهانی مهارت برزیل راه می‌یابند.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم گفت: مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت شامل 22 رشته از قبیل ساخت و تولید تیمی سه نفره، طراحی مهندسی مکانیک، لوله کشی و گرمایشی، الکترونیک، طراحی وب، کنترل صنعتی، آجرچینی، اتصالات چوبی، جواهر سازی، فناوری اتومبیل، فناوری طراحی گرافیک و گل آرایی می‌شود.

وی بیان کرد: افرادی که موفق به شرکت در مرحله نخست مسابقه ملی مهارت نشده‌اند می‌تواننداز تاریخ 26 بهمن‌ماه تا 15 اسفندماه نسبت به ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طریق پرتابل اطلاع رسانی به اداره کل فنی و حرفه ای استان قم و یا با مراجعه حضوری به دبیرخانه مسابقات و یا مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اقدام کنند.

یزدیان گفت: یک نفر از هر استان در مرحله کشوری یا ملی ورود می‌یابد و برگزیدگان مسابقات ملی مهارت نیز پس از شرکت در اردوهای آماده سازی در چند رشته منتخب به مسابقات جهانی مهارت که در برزیل برگزار می‌شود اعزام می‌شوند.

کد مطلب 2237327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها