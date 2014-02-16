رقابت 58 جوان قمی در مرحله شهرستان مسابقات ملی مهارت

مهدی یزدیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: 58 نفر از جوانان استان قم در مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت شرکت کردند که شامل 50 نفر زن و هشت نفر مرد می‌شوند.

وی ادامه داد: نفرات برگزیده پس از کسب برتری در مرحله کشوری و حضور در اردوی آمادگی و گزینش نهایی به اردوی مسابقات جهانی مهارت برزیل راه می‌یابند.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم گفت: مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت شامل 22 رشته از قبیل ساخت و تولید تیمی سه نفره، طراحی مهندسی مکانیک، لوله کشی و گرمایشی، الکترونیک، طراحی وب، کنترل صنعتی، آجرچینی، اتصالات چوبی، جواهر سازی، فناوری اتومبیل، فناوری طراحی گرافیک و گل آرایی می‌شود.

وی بیان کرد: افرادی که موفق به شرکت در مرحله نخست مسابقه ملی مهارت نشده‌اند می‌تواننداز تاریخ 26 بهمن‌ماه تا 15 اسفندماه نسبت به ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طریق پرتابل اطلاع رسانی به اداره کل فنی و حرفه ای استان قم و یا با مراجعه حضوری به دبیرخانه مسابقات و یا مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اقدام کنند.

یزدیان گفت: یک نفر از هر استان در مرحله کشوری یا ملی ورود می‌یابد و برگزیدگان مسابقات ملی مهارت نیز پس از شرکت در اردوهای آماده سازی در چند رشته منتخب به مسابقات جهانی مهارت که در برزیل برگزار می‌شود اعزام می‌شوند.