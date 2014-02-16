به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان با اعلام حضور ایمیدرو در بزرگترین اجلاس معدنی جهان برای نخستین بار گفت: ایمیدرو برای نخستین بار در بیستمین اجلاس بزرگ سرمایه گذاری معدنی در معادن آفریقا به عنوان بزرگترین رویداد معدنی جهان و با حضور 600 شركت معدنی و صنایع معدنی در شهر كیپ تاون آفریقای جنوبی شركت كرد.

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو به عنوان رئیس هیئت اعزامی ایران به اجلاس سرمایه گذاری معدنی در معادن آفریقا با بیان این مطلب اظهارداشت: هیئت ایرانی طی حضور 4 روزه خود در این اجلاس، مذاكراتی نیز با شركت های بزرگ معدنی دنیا از جمله A.M.P Control استرالیا (ماشین آلات معدنی)، B.H.P استرالیا، IDC آفریقای جنوبی، Mintek، Bateman Tenova، Scorpion، Riotinto و نیز شركت Harvest resources انجام داد و در آن به توانمندی ها، مزیت ها و ظرفیت های معدنی ایران اشاره شد.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسات، برای حضور سرمایه گذاران كشورهای جهانی در حوزه های معدن و صنایع معدنی كشورمان اعلام آمادگی شد. رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به توانمندی ها و فرصت های پیش روی معادن و صنایع معدنی ایران برای شركت های خارجی ادامه داد: از جمله توانمندی های اعلام شده، تهیه نقشه راه در زنجیره تولید فولاد از ابتدای عملیات اكتشافی تا تعیین معادن قابل بهره برداری و فرآوری آنی، استفاده از توانمندی های شركت های بزرگ معدنی در طرح جامع اكتشافی 200 هزار كیلومتر و استفاده از روش های نوین در زنجیره عملیات معدنكاری از اكتشاف تا فرآوری (به ویژه در استخراج و بهره برداری ذخایر عمیق معادن فلزی) بود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو افزود: همچنین همكاری در معادن سرب و روی مهدی آباد، استفاده حداكثری از ظرفیت مركز تحقیقات فرآوری كرج با مشاركت شركت های صاحب نام خارجی و نیز اكتشاف و بررسی امكان فرآوری عناصر نادر خاكی در ایران، از دیگر موارد یاد شده در مذاكرات بود.

كرباسیان در ادامه به دیدار هیئت ایرانی با جاناتان مور، رئیس اجلاس سرمایه گذاری معدنی در معادن آفریقا اشاره و تصریح كرد: در این جلسه، موضوع برگزاری اجلاس جهانی معدن آسیا در ایران مطرح شد كه خوشبختانه این پیشنهاد مورد استقبال برگزاركنندگان قرار گرفت و مقرر شد طی سفری به ایران، مقدمات برگزاری این همایش در تهران یا جزیره كیش فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این نشست، مزیت های سرمایه گذاری در ایران به رئیس اجلاس سرمایه گذاری معدنی در معادن آفریقا اعلام شد.