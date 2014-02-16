رضایت از کسب نتیجه مساوی بازی سایپا و گسترش تبریز

به گزارش خبرنگار مهر؛مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز پس از پایان دیدار مقابل سایپای البرز در نشست خبری اظهار داشت:این دیدار برای هر دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار بود، در نیمه اول بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و در اوایل نیمه دوم هم به گل رسیدیم ولی تیم عقب نشینی کرد و همین باعث شد سایپا به گل تساوی برسد ولی در مجموع از کسب این نیجه راضی هستم.

وی ادامه داد: اشتباه داوری در همه دیدارها رخ می دهد و نمی دانم چرا نیمکت سایپا قصد داشت بازی را با اعتراض به داور از جریان خود خارج کند.

تارتار در خصوص ادامه فصل گفت: دیدار های آینده ما سخت و حساس است و قصد داریم به روند رو به رشد خود ادامه دهیم.

دیدار سایپا و گسترش تبریز عصر یکشنبه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.