70 درصد آب شرب مصرفی مردم قابل بازیافت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در گرگان افزود: برای نخستین بار در کشور طرح نصب انشعاب فاضلاب خانگی به صورت فاینانس داخلی به سرمایه‎گذار بخش خصوصی واگذار شده که در حال حاضر پیمانکاران بخش فاضلاب با سرمایه گذاری از طریق فاینانس عملیات نصب انشعاب را در شهر گرگان انجام می دهند.

وی اظهار کرد: از 470 کلیومتر شبکه فاضلاب در شهر گرگان تاکنون 270 کیلومتر اجرایی و 170 کیلومتر آن قابلیت بهره برداری دارد و همچنین با بهره برداری مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان بالغ بر 6 هزار انشعاب سیفون نصب و حدود 5 هزار انشعاب پساب فاضلاب وارد تصفیه خانه فاضلاب می شود.

وی ادامه داد: کیفیت کارهای انجام شده هم به لحاظ کیفیت مواد و مصالح مصرفی و هم اجرای شبکه مطلوب بوده، به طوری که با تغییرات انجام شده در خصوص نحوه مرمت برخی مسیرهای اصلی، خوشبختانه هیچگونه گزارشی در خصوص نشست مسیر اجرا شده، نشده است