به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با اشاره به اینکه از این پس 45 درصد جویندگان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهند بود گفت: مشاغل مورد تقاضای این افراد متفاوت است و راه سختی در ایجاد مشاغل گوناگون برای آحاد جامعه در پیش داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه ایجاد اشتغال تنها تخصیص منابع مالی و فقط وظیفه دولت نیست اظهارداشت: قرار است برای بسترسازی ایجاد اشتغال، منابعی از محل هدفمندی یارانه ها تخصیص دهیم.

ربیعی ادامه داد: هر چند دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را در جهت اعتلای کشور انجام می دهد، اما تمام ارکان جامعه باید به سمت کارآفرینی گام بردارد. وی با تاکید بر اینکه کارآفرینی باید به جنبش عظیم اجتماعی تبدیل شود افزود: مباحث کارآفرینی باید از کودکی آموخته شود تا افراد در بزرگسالی بتوانند موفق به ایجاد کسب و کار برای خود شوند.

وی با انتقاد از طرح های ایجاد اشتغال که فقط با تخصیص منابع صورت گرفت گفت: متاسفانه برخی ها تصور می کردند با پاشیدن پول به جامعه می توانند اشتغال ایجاد کنند. منابع مالی مهم است اما همه کار نیست، جامعه برای ایجاد اشتغال باید به یک نهضت عمومی اقدام کند. جامعه نیاز به کار و پشتکار دارد و این کار حتی در بخش دولتی هم باید ایجاد شود.

وزیر کار با اشاره به سیاست های کاهش نرخ تورم که از سوی دولت در حال انجام است گفت: با کاهش نرخ تورم از رکود اقتصادی خارج می شویم که در نهایت این رخدادها منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.

ربیعی با اشاره به اینکه می خواهیم از رشد منفی 5.4 درصد به رشد 3 درصد برسیم ادامه داد: برای تحقق این امر نیاز به ایجاد شغل در عرصه های مختلف اقتصادی داریم. وی تصریح کرد: دولت در تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی مشارکت داشت. اقتصاد مقاومتی بخشنامه نیست و دولت یازدهم به آن به عنوان بخشنامه نگاه نمی کند بلکه اقتصاد مقاومتی یک موضوع اعتقادی است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی متکی به منابع داخلی و گسترش تعاونی ها در جهت کارآفرینی است و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با توجه به نیاز روز و گرایش نوین در حال آموزشهای مهارت به اقشار مختلف جامعه است.