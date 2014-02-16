حفاری چاه نفت بدون کارشناس زمین شناسی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دریس پیش از ظهر امروز در سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین در اهواز با اشاره به استقبال بسیار خوب از این همایش عنوان کرد: 200 مقاله در بخش نفت به دبیر خانه ارسال شده که از این بین 100 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته و 30 مورد نیز در دو روز ارائه خواهد شد.



وی افزود: سایر مقالات نیز به صورت پوستر ارائه خواهند شد و ما امیدوار هستیم تا از این مقالات بهره برداری های علمی صورت بگیرد.



دریس با بیان اینکه، اهمیت تولید نفت و گاز بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: بخش عظیمی از تامین درآمدهای ارزی کشور از این بخش صورت می گیرد به همین منظور برای درک بیشتر اهمیت نفت در ابتدا باید به اهمییت بخش زمین شناسی پی ببریم.



معاون شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب تصریح کرد: توجه به مسائل بخش زمین شناسی از بدو اکتشاف تا توسعه و تولید مخازن نفتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.



وی با اشاره به اینکه، حفاری مناطق نفتخیز بدون حضور کارشناسان زمین شناسی امکان پذیر نیست، گفت: در همه چاه های نفت کشور مسئولیت نظارت، کنترل و هدایت حفاری توسط بخش زمین شناسی صورت می گیرد.



عقد تفاهم نامه بین مناطق نفتخیز جنوب و سازمان زمین شناسی



دبیر اجرایی سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین نیز در این مراسم از عقد تفاهم نامه بین دو شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و سازمان زمین شناسی خبر داد.



فرخ ناصری کریم وند عنوان کرد: برای اولین بار یک تفاهم نامه بین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و سازمان زمین شناسی منعقد شده است.

وی افزود: امیدوار هستیم تا این دو سازمان ارتباط تنگاتنگ و منسجی را در راستای ارتقا بهره برداری از مخازن نفتی داشته باشند.



ناصری کریم وند با بیان اینکه، با همت کمیته فنی و پرسنل حاضر بر روی چاه های نفتی در بخش عملیات زمین شناسی، یک رکورد 29 ماهه عدم خطای انسانی را به ثبت رسانیدم، عنوان کرد: این مسئله بیانگر صرفه جویی میلیارد های تومان اعتبار است.



دبیر اجرایی سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین با اشاره به اینکه، اداره عملیات زمین شناسی توانایی هدایت 65 دکل نفتی را در اختیار دارد، گفت: اصلی ترین فعالیت در اداره مطالعات زمین شناسی نیز مدل سازی مخزن است.



ناصری کریم وند تصریح کرد: استقرار سیستم میدیرت دانش و تعریف رویکرد های جدید پژوهشی از مهم ترین فعالیت ها در معاونت زمین شناسی محسوب می شوند.



وی با تاکید به اینکه، ارتباز بخش صنعت و علم باید از حالت شعاری خارج شود، گفت: امیدوار هستیم تا با برگزاری این گونه همایش ها همه جامعه زمین شناسی به صورت یک بردار هم بزرگ و هم راستا در کنار هم قرار بگیرند.



ارسال 200 مقاله در حوضه نفت به کنگره بین المللی علوم زمین



همچنین دبیر علمی کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین با رویکرد زمین شناسی نفت گفت: 200 مقاله در حوزه نفت به این همایش ارسال شده است.



علیرضا شهیدی در نخستین کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین با رویکرد زمین شناسی نفت در اهواز عنوان کرد: این گردهمایی به صورت هم زمان در 13 استان کشور در حال برگزاری است.

وی افزود: خوزستان بزرگ ترین ظرفیت نفت کشور محسوب می شود به همین دلیل این همایش در شهر اهواز برگزار شده است.



شهیدی مقابله با اثر تحریم ها، گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه، ترویج فرهنگ گفتمان متخصصان داخلی، توسعه نهاد های حاکمیت علوم زمین، کاربردی کردن پژوهش ها در حوزه زمین شناسی و ارتقا جایگاه بخش خصوصی را از جمله اهداف این همایش برشمرد و اظهار کرد: 42 دانشگاه، دانشکده و پژوهشکده نیز در برگزاری این همایش همکاری لازم را داشته اند.



دبیر علمی کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین افزود: 150 متخصص از 29 دانشگاه بین المللی در 45 کشور جهان به این همایش دعوت شده اند.



وی با اشاره به اینکه، 32 انجمن علمی و تخصصی از این گنکره حمایت کرده اند، عنوان کرد: خوشبختانه در این گردهمایی سهم ویژه ای برای برگزاری اتاق های فکر با عنوان شورای هم اندیشی به منظور تبادل افکار در نظر گرفته شده است.



شهیدی تصریح کرد: در این گرد همایی 150 میهمان خارجی، 644 نفر در کمیته اجرایی، 74 کارگاه تخصصی، 20 شورای هم اندیشی، 25 نمایشگاه تخصصی و ده مورد بازدید صحرایی صورت خواهد گرفت.



دبیر علمی کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین با اشاره یه اینکه، 200 مقاله در بخش نفت به این همایش ارسال شده است اظهار کرد: معاونت برنامه ریزی و راهبردی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد و محیط زیست نیز با این همایش همکاری داشته اند.



به گزارش مهر، در این مراسم از پیشکسوتان و فعالان بخش زمین شناسی و نفت نیز تجلیل به عمل آمد.

