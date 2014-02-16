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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۰

کریمی:

طولانی شدن انتخاب شهردار به اسلامشهر خسارت زد/ گلایه از بالا بودن تخلفات ساختمانی

طولانی شدن انتخاب شهردار به اسلامشهر خسارت زد/ گلایه از بالا بودن تخلفات ساختمانی

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار تهران گفت: روند انتخاب شهردار اسلامشهر بسیار طولانی شد که این مدت زمان خسارات فراوانی به شهرستان وارد آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی در مراسم معارفه شهردار اسلامشهر طی سخنانی حضور مردم در صحنه را دلیل یاس دشمنان برشمرد و اظهار داشت: مردم انقلابی ایران در 22 بهمن یک بار دیگر با آرمان های امام راحل و مقام رهبری تجدید پیمان کردند و شهروندان اسلامشهری همیشه در تمام صحنه های انقلاب حضور چشمگیری داشته اند و این حضور باعث دلسردی دشمنان قسم خورده انقلاب شده است.

وی با اشاره به طولانی شدن انتخاب شهردار اسلامشهر افزود: طولانی شدن حضور شهردار خساراتی را به مجموعه شهری وارد کرده است که امیدواریم آقای رییسی در شش ماه آینده آن را جبران کند.

این مسئول ادامه داد: شهردار جدید باید ضمن تعامل با دستگاه ها و ادارات شهرستان به رفع مشکلات شهری توجه ویژه ای داشته باشد.

استانداری پیگیر مباحث مربوط به مترو اسلامشهر است

وی، پیگیری احداث مترو را از اولویت های مجموعه استانداری دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در اسلامشهر نشان از توجه ویژه به رفع مشکلات و اهمیت این شهرستان است، استاندار تهران دو هدیه برای شهردار جدید فرستاده، قرآن و کتاب قانون. امیدواریم شهردار جدید همچون گذشته با قرآن مانوس باشند و بر اساس قانون حرکت کنند.

کریمی، ضمن گلایه از بالا بودن تخلفات ساختمانی در اسلامشهر، اعلام کرد: بیشتر درآمد شهرداری اسلامشهر از طریق ماده 100 تامین می شود و این نشان دهنده این است که تخلفات ساختمانی زیادی صورت می گیرد و آمار تخلفات ساختمانی در این شهر بالاست.

کد مطلب 2237369

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