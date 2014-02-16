طولانی شدن انتخاب شهردار به اسلامشهر خسارت زد/ گلایه از بالا بودن تخلفات ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی در مراسم معارفه شهردار اسلامشهر طی سخنانی حضور مردم در صحنه را دلیل یاس دشمنان برشمرد و اظهار داشت: مردم انقلابی ایران در 22 بهمن یک بار دیگر با آرمان های امام راحل و مقام رهبری تجدید پیمان کردند و شهروندان اسلامشهری همیشه در تمام صحنه های انقلاب حضور چشمگیری داشته اند و این حضور باعث دلسردی دشمنان قسم خورده انقلاب شده است.



وی با اشاره به طولانی شدن انتخاب شهردار اسلامشهر افزود: طولانی شدن حضور شهردار خساراتی را به مجموعه شهری وارد کرده است که امیدواریم آقای رییسی در شش ماه آینده آن را جبران کند.

این مسئول ادامه داد: شهردار جدید باید ضمن تعامل با دستگاه ها و ادارات شهرستان به رفع مشکلات شهری توجه ویژه ای داشته باشد.

استانداری پیگیر مباحث مربوط به مترو اسلامشهر است



وی، پیگیری احداث مترو را از اولویت های مجموعه استانداری دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در اسلامشهر نشان از توجه ویژه به رفع مشکلات و اهمیت این شهرستان است، استاندار تهران دو هدیه برای شهردار جدید فرستاده، قرآن و کتاب قانون. امیدواریم شهردار جدید همچون گذشته با قرآن مانوس باشند و بر اساس قانون حرکت کنند.



کریمی، ضمن گلایه از بالا بودن تخلفات ساختمانی در اسلامشهر، اعلام کرد: بیشتر درآمد شهرداری اسلامشهر از طریق ماده 100 تامین می شود و این نشان دهنده این است که تخلفات ساختمانی زیادی صورت می گیرد و آمار تخلفات ساختمانی در این شهر بالاست.