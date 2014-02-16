ترویج فرهنگ عفاف توسط رسانه ها جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي ظهر یکشنبه با حضور معاون سياسي و امنيتي استاندار برگزار شد.

ايوب رحيمي در این جلسه اظهارداشت: زماني كه در جامعه بحث حجاب و عفاف مطرح مي شود همه ذهن ها متوجه خانم ها مي شود در حاليكه اين موضوع مربوط به يك جنس و قشر خاص نیست.

وي افزود: در بسياري از مواقع مردان زمينه عدم رعايت و بي توجهي به عفاف وحجاب در جامعه فراهم مي كند كه در اين خصوص بايد از گروه ها و اقشار مختلفي از قبيل صدا و سيما، رسانه هاي جمعي، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، اصناف و صاحب نظران و گروه هاي ذي نفوذ براي ساماندهي و ترويج فرهنگ حجاب و عفت در جامعه استفاده كرد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار با بيان اينكه مسئوليت رعايت عفاف و حجاب در دستگاهها متوجه مدير سازمان است بیان كرد: مديران بايد نسبت به رعايت عفاف و حجاب و همچنين حقوق شهروندي در دستگاه تحت امر خود پاسخگو بوده و حساسيت لازم را در اين زمينه داشته باشند و به تكريم ارباب رجوع اهميت بدهند.

وی در ابتدا خواستار اعلام نظر مديران درخصوص بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي قبل از طرح در جلسات و نشست ها شد.

مديركل دفتر امور فرهنگي و اجتماعي استانداري بيان کرد: ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي در سه محور شامل برنامه هاي 12 گانه ستاد حقوق شهروندي، برنامه هاي 12 گانه عفاف و حجاب و همچنين وظايف تخصصي دستگاهها در اين زمينه انجام مي شود.

وي افزود: در ارزيابي عملكرد دستگاهها صرفاً انجام وظايف ها و برنامه ها مورد توجه نسبت بلكه نتايج و دستاوردها بيش از فعاليت ها اهميت دارند و رتبه بندي دستگاهها براساس سنجش ميزان اثربخشي اين فعاليت ها صورت خواهد گرفت.

در ادامه جلسه دستورالعمل ارزيابي ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان قزوين تشريح شد.