حضور 3000 شهروند تبریزی در همایش پیاده روی خانوادگی

به گزارش خبرنگار مهر، میر معصوم سهرابی، مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری ،قبل از ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: شهروندان با بها دادن به مقوله ورزش از سلامت جسمی و روحی برخوردار شوند و در این میان وظیفه سازمان ورزش شهرداری است که اسباب نشاط و سرزندگی را در بین مردم ایجاد کند.



وی ادامه داد: باید در زمینه ورزش های همگانی و فراگیرکردن آن در جامعه راهکار های مناسبی اندیشیده شود زیرا ورزش های همگانی بهترین راهکار برای بهبود ورزش های حرفه ای در سطح جامعه است.

سهرابی با اشاره به برنامه های متنوع این سازمان برای سال 93 گفت: از سال 93 با مشارکت سازمان ورزش و شهرداری منطقه پنج در مسیر جاده سلامت پارک جنگلی رشدیه هر ماه همایش پیاده روی برگزار می شود.

همایش پیاده روی از پارک بانوی مهر باغمیشه تا جاده سلامت پارک جنگلی رشدیه برگزار شد که در پایان علاوه بر اهدای جوایز به شرکت کنندگان گروه های طنز ، هنری و موسیقی اقدام به اجرای برنامه کردند.