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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

پور کاظمی:

نخستین جشنواره فصلی مطبوعات استان کرمانشاه برگزار می شود

نخستین جشنواره فصلی مطبوعات استان کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر سرای روزنامه نگاران استان کرمانشاه گفت: با اهتمام این سرا و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جشنواره فصلی مطبوعات برگزار خواهد شد.

خسرو پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین جشنواره فصلی مطبوعات استان کرمانشاه به همت سرای روزنامه نگاران و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را اعتلای فرهنگ مطبوعات و ترغیب و تشویق این قشر اعلام و زمان برگزاری آن را روز 12 اسفند ماه و مکان آن را تالار انتظار کرمانشاه اعلام کرد.

پور کاظمی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با اعلام فراخوان جشنوارهف استقبال شایان توجهی از سوی اصحاب رسانه استان به عمل آمد به طوریکه دو بار مهلت ارسال آثار به جشنواره تمدید شد.

مدیر سرای روزنامه نگاران استان کرمانشاه در ادامه یادآور شد: در حال حاضر بیش از 300 نفر عضو سرای روزنامه نگاران استان هستند که این تعداد شامل خبرنگاران نشریات محلی، نمایندگی های نشریات سراسری، خبرگزاری ها، سایت های رسمی و قانونی و پایگاه های اطلاع رسانی دارای مجوز می شود.

پور کاظمی افزود: در جشنواره مذکور، در در هر فصل دو بخش مطبوعات و خبرگزاری ها در رشته های گزارش، مقاله، خبرف مصاحبه، سرمقاله و یادداشت، انواع تیتیر، گزارش های تصویری و ... مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند.

وی در پایان گفت: در این مراسم، برترین های هر بخش با اهداء لوح سپاس و جوایزی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 2237378

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