بیماری تب مالت در بهار روند صعودی به خود گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد به نشان ظهر یکشنبه در كارگروه تخصصي امنيت و سلامت مواد غذايي شهرستان بهار با اشاره به اينكه ابتلا به تب مالت در 11 ماهه سالجاري در سطح شهرستان بهار به 66 درصد رسيده است، اظهار داشت: بيماري تب مالت در سالجاري در شهرستان نسبت به سال گذشته با افزايش مواجه بوده است.

به نشان با بيان اينكه شهرستان بهار از نظر ميزان مبتلايان به بيماري تب مالت در سطح استان همدان در رده هاي مياني قرار دارد، اظهار داشت: بيماري تب مالت كه از سال 88 شيوع بارزي به خود گرفت تا سالجاري به علت عدم رعايت دامداران خانگي در واكسيناسيون به موقع دامهاي خود افزايش يافته است.

وي افزود: بيشترين رده سني مبتلا به بيماري تب مالت در شهرستان بهار به سنين 10 تا 29 سال اختصاص دارد كه در شهر لالجين و هفت روستاي ديگر شهرستان به عنوان مناطق آلودگي، فراواني اين بيماران بيشتر به چشم مي خورد.

به نشان با اشاره به اينكه در شهر لالجين شيوع بيماري تب مالت همسو با حيوان گزيدگي است، اذعان داشت: بيشترين مبتلايان به بيماري تب مالت در اين شهر به مردان اختصاص دارد.

25 درصد مبتلایان به تب مالت در شهرستان بهار به مناطق شهری اختصاص دارند

وي با بيان اين مطلب كه 25 درصد مبتلايان به بيماري تب مالت در شهرستان به منطقه شهري اختصاص دارد، افزود: 51 درصد مبتلايان به اين بيماري از طريق تماس، هشت درصد از طريق فرآورده هاي آلوده و 32 درصد نيز از هر دو طريق مبتلا شده اند.

به نشان اذعان داشت: شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار در راستاي كاهش ميزان ابتلا به بيماري تب مالت با همكاري شبكه دامپزشكي، اقدام به تدوين برنامه عملياتي سه ساله با هدف آموزش و اطلاع رساني به اقشار در معرض ابتلا نموده است.

وي افزود: در راستاي كاهش اين بيماري در سالجاري تا كنون اقدام به برگزاري 140 جلسه آموزشي به چهار هزار و 629 نفر،برگزاري دوره آموزشي در 43 مدرسه براي سه هزار و 188 دانش آموزش و برگزاري سه جلسه براي 80 نفر از رابطين بهداشتي در سطح شهرستان نموده است.

به نشان اعلام داشت: تهيه فيلم هاي آموزشي و توزيع در جلسه هاي گروهي ، برگزاري جلسات توجيهي براي بهورزان، اطلاع رساني به دامدارها از ديگر برنامه هاي اجراء شده در راستاي كاهش آلودگي در سطح شهرستان بوده است.

وي اظهار داشت: در سه ماهه آبان، آذر و دي سالجاري پنج هزار و 189 نفر در سطح شهرستان تحت آموزشهاي لازم قرار گرفته اند.

به نشان همچنين با اشاره به واكسيناسيون دام ها در سطح شهرستان نيز اذعان داشت: شبكه بهداشت و درمان شهرستان با وجود كمبود اعتبار و نيرو در راستاي كاهش بيماري تب مالت در بين اقشار در معرض ابتلا اقدام به واكسيناسيون مرتب دام ها در روستاهاي كانون آلودگي مي كند كه در سالجاري موفق به واكسيناسيون 41 خانوار نيز شده است.