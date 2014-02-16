لزوم رفع موانع همکاری و توسعه مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر یکشنبه در جریان دیدار با سركنسول جمهوري آذربايجان در تبريز با اشاره به آمادگی آذربایجان غربی برای گسترش، پايداري و تعميق مناسبات و همكاري هاي مختلف با جمهوري آذربايجان و نخجوان، افزود: از مسئولان دو طرف انتظار مي رود كه در جهت رفع موانع گسترش و توسعه مناسبات فيمابين تصميمات و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اظهار داشت: جمهوري آذربايجان با جمهوري اسلامي ايران بويژه با آذربايجان غربي داراي مشتركات و حلقه هاي فرهنگي و تاريخي زيادي است و بايد از اين پتانسيل در جهت رشد و گسترش سطح مراودات استفاده كنيم.

استاندار آذربايجان غربي ضمن تاکید بر اینکه روابط و مراودات ميان جمهوري آذربايجان و جمهوري اسلامي ايران بايد به سطحي برسد كه بتواند بعنوان يك الگو در منطقه و حتي جهان مطرح شود، اعلام کرد: ساماندهي و توسعه زيرساختها در مرز مشترك آذربايجان غربي با جمهوري نخجوان در جهت بهبود و ارتقاي صادرات و واردات ضروری است.

سعادت با اشاره به پيامدهاي مثبت سفر سركنسول جمهوري آذربايجان در تبريز به اروميه، ادامه داد: قرارداد كاشت چغندرقند توسط جهاد كشاورزي آذربايجان غربي در اراضي جمهوري نخجوان منعقد شده كه مي تواند روزنه هاي جديدي در مسير همكاري هاي فيمابين ايجاد كند.