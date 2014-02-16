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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۱

مهدیان نسب اعلام کرد:

افزايش 269 درصدي كشفيات هروئين طی 11 ماهه سال جاری در همدان

افزايش 269 درصدي كشفيات هروئين طی 11 ماهه سال جاری در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي استان همدان از افزايش 269 درصدي كشفيات هروئين در 11 ماهه سال جاري در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی رضا مهديان نسب ظهر یکشنبه در جمع کارکنان پليس مبارزه با مواد مخدر استان بيان داشت: تلاش هاي پليس همدان صرفا اقدامات سخت افزاري و مقابله اي نبوده است.

وی گفت:پلیس در حوزه اقدامات ايجابي به برگزاري جلسات آموزش همگاني در جوامع هدف از جمله مدارس،مساجد،محلات و بويژه حاشيه شهر نسبت به آگاه سازي و روشنگري مخاطبان از پيامدها و تبعات مرگبار اين پديده خانمانسور اقدام کرده است.

وي در ادامه گفت: در طول 11 ماه گذشته بيش از 300 هزار نفر ازاقشار مختلف اجتماعي حول 14 محور از جمله مضرات و صدمات روحي و جسمي ابتلا به اعتياد آموزش ديده اند و بيش از 32هزار نفر بصورت کارگاهي و چهره به چهره مورد آموزش قرار گرفته اند.

مهديان نسب بيان داشت: پليس مبارزه با مواد مخدر در بهمن ماه سال جاري توانسته 35 كيلوگرم هروئين كشف کند و در اين راستا موفق به انهدام 8 باند قاچاق تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح استان شده است.

وي کشفيات هروئين در طول 11 ماه گذشته را 63 کيلوگرم اعلام کرد و افزود: اين ميزان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته رشد 269 درصدي را نشان مي دهد و در اين راستا 1925 نفر نيز دستگير و تحويل مراجع قضايي شده اند.

فرمانده انتظامي استان همدان با بیان اینکه امروز پليس با اشرافيت اطلاعاتي كاملي كه ايجاد کرده زمينه ناامني براي قاچاقچيان را ايجاد کرده است، گفت: پلیس هرگونه تحرك قاچاقچيان را رصد و متناسب با آن اقدام عملياتي انجام مي دهد .

کد مطلب 2237386

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