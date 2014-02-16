حضور فیلم «سه دقیقه فیلمنامه» در بخش مسابقه جشنواره سیاتل

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره مختص فیلم های کوتاه مستند و داستانی است که سازنده شان زنان هستند و هر سال در شهر سیاتل آمریکا برگراز می شود.

این فیلم کوتاه قبل از این نیز حضور بین المللی موفقی داشته است و توانسته است در جشنواره هایی چون بیگ لیتل کمدی آمریکا و سندپوینت آمریکا، جشنواره فیلم زنان ارمنستان و همچنین جشنواره فیلم های ایرانی در تورنتو کانادا حضور داشته باشد.

نمایش این فیلم در روز 18 ماه فوریه برابر با 18 بهمن ماه در جشنواره سیاتل به نمایش در خواهد آمد.

در این فیلم آرین آذری، شیما شریفی، علی شریفی، غزل غفاری سروش حسین جانی به عنوان بازیگر حضور داشته اند و دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار، فتاح ذی نوری، تدوینگر، ابوذر غفاری، صدابردار، کامران کیان ارثی و گلزار پور رحیم طراح پوستر.

