هدف از اجلاس کشورهای عضو همکاری اسلامی حل چالش های مهم جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم استقبال رسمی از شیخ خالد بن هلال المعاولی رئیس مجلس کشور سلطنتی عمان که صبح امروز انجام شد ضمن تشکر از ورود هیأت پارلمانی عمانی خواستار تحکیم و گسترش روابط تهران و مسقط شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نهمین اجلاس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که روزهای سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 بهمن ماه در تهران برگزار می شود، هدف از برگزاری این اجلاس را حل چالش های مهم جهان اسلام خواند.

شیخ خالد بن هلال المعاولی رئیس مجلس عمان نیز در این دیدار با تشکر از میزبانی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری این اجلاس گفت: عامل وحدت کشورهای اسلامی دین اسلام است.

وی با بیان اینکه این اجلاس باید مهمترین هدفش رسیدن به وحدت مسلمانان باشد افزود: دین اسلام نیز بر وحدت مسلمانان بیش از هر مسئله دیگری تأکید دارد.

وی در پایان تصریح کرد: مطمئنم که نهمین اجلاس مجالس کشورهای اسلامی با موفقیت برگزار خواهد شد.

گفتنی است مجلس عمان 84 عضو دارد که همه نمایندگان آن برای مدت 4 سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند.

همچنین شیخ خالد بن هلال المعاولی رئیس مجلس عمان با رأی نمایندگان به ریاست انتخاب شده که وی برای نخستین بار است که به عنوان نماینده مردم عمان وارد مجلس این کشور می شود. تحصیلات وی نیز فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات است.