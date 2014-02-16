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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

دبیری خبر داد:

حمایت 180 میلیون ریالی شورای شهر برای آماده ‌سازی ورزشکار آسیایی/ جلسات فشرده بررسی بودجه شهرداری

حمایت 180 میلیون ریالی شورای شهر برای آماده ‌سازی ورزشکار آسیایی/ جلسات فشرده بررسی بودجه شهرداری

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز از حمایت 180 میلیون ریالی شورای اسلامی کلانشهر تبریز برای آماده ‌سازی سجاد هاشمی برای حضور در بازی‌ های آسیایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری یکشنبه در جلسه شوای اسلامی کلانشهر تبریز اظهار کرد: یکی از اهداف شورای اسلامی و شهرداری تبریز حمایت از نخبگان ورزشی است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس و با رای اکثریت اعضای، شورای اسلامی کلانشهر تبریز نیمی از هزینه آماده‌ سازی سجاد هاشمی قهرمان و رکورد دار دوی 400 متر کشور و نماینده ایران در المپیک لندن جهت حضور در مسابقات آسیایی 2014 اینچوان کره‌جنوبی را تقبل می کند.

رییس شورای شهر تبریز اضافه کرد: با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال، با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی تبریز قرار شد علاوه بر روز یکشنبه، روزهای سه‌ شنبه و چهارشنبه نیز جلسات شورا برای بررسی جزئیات بودجه شهرداری تبریز برگزار شود.

دبیری زمان جلسات روزهای سه‌ شنبه و چهارشنبه را ساعت 19.30 تا 22 و به صورت غیرمستمع عنوان کرد تا زمان کافی برای بررسی و تصویب بودجه شهرداری تبریز وجود داشته باشد.

کد مطلب 2237398

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