حمایت 180 میلیون ریالی شورای شهر برای آماده ‌سازی ورزشکار آسیایی/ جلسات فشرده بررسی بودجه شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری یکشنبه در جلسه شوای اسلامی کلانشهر تبریز اظهار کرد: یکی از اهداف شورای اسلامی و شهرداری تبریز حمایت از نخبگان ورزشی است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس و با رای اکثریت اعضای، شورای اسلامی کلانشهر تبریز نیمی از هزینه آماده‌ سازی سجاد هاشمی قهرمان و رکورد دار دوی 400 متر کشور و نماینده ایران در المپیک لندن جهت حضور در مسابقات آسیایی 2014 اینچوان کره‌جنوبی را تقبل می کند.

رییس شورای شهر تبریز اضافه کرد: با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال، با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی تبریز قرار شد علاوه بر روز یکشنبه، روزهای سه‌ شنبه و چهارشنبه نیز جلسات شورا برای بررسی جزئیات بودجه شهرداری تبریز برگزار شود.

دبیری زمان جلسات روزهای سه‌ شنبه و چهارشنبه را ساعت 19.30 تا 22 و به صورت غیرمستمع عنوان کرد تا زمان کافی برای بررسی و تصویب بودجه شهرداری تبریز وجود داشته باشد.