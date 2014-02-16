رشد 2/5 برابری میزان تخلیه گندم در سیلوی ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که یاسینی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تاجیک رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین حضور داشتند، محمد گلدستانی مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی حوزه های ورامین، پاکدشت، قرچک، پیشوا در گزارشی به رشد 2/5برابری تخلیه روزانه گندم اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم انجام شده در سال 92 ایجاد راه ارتباطی جهت عبور و مرور کامیونهای حامل گندم و استفاده از محل تخلیه خانه راه آهن که سال ها بلا استفاده مانده بود است که این امر باعث حداقل رشد 2/5 برابری میزان تخلیه گندم در سیلو و بالطبع کاهش مدت زمان تخلیه گندم شده است.

محمد گلدستانی با اشاره به میزان خرید گندم در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر هزار و 300 تن گندم در شهرستانهای ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت خریداری شد اما با برنامه ریزی قوی و آگاه سازی کشاورزان از طریق نصب بنر، پوستر و بروشور، آمادگی این اداره برای خرید تضمینی گندم کشاورزان اعلام شد.

گلدستانی ادامه داد: امروز این این اداره توانسته رکورد صرفه جویی در سطح کشور را بشکند و یک الگو در سطح کشور معرفی کند که طرحهای ورامین در سایر نقاط ایران در حال اجرا است.

وی ادامه داد: با هماهنگی فرمانداری ورامین و کارگروه آرد و نان و ستاد تنظیم بازار، گشتهای مشترکی راه اندازی شد و با بازرسی های صورت گرفته مشخص شد که میزان آرد اختصاصی به این مناطق واقعی نیست و از زمان شروع این طرح تاکنون، میزان مصرف آرد در این مناطق به دو هزارر و 400 تن رسیده و بدین ترتیب 800 تن آرد که در جریان این پروسه در خدمت مردم قرار نمی گرفت، شناسایی و صرفه جویی شد.

این مسئول ادامه داد: یکی از موارد مصرفی مهم مردم در زندگی روزمره نان است که در شرایط بحرانی دستیابی به آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و برگزاری مانورهایی در جهت ارزیابی آمادگی برای حضور ثمر بخش در مواقع بحرانی و مورد نیاز می باشد.

گلدستانی اضافه کرد: ایستگاه نانوایی سیار تمامی امکانات یک نانوایی ثابت را دارا بوده و سعی دارد تا با کمترین امکانات، قوت غالب مردم را در اختیار شهروندان قرار دهد که در ماه های گذشته این مهم نیز در سطح منطقه تحقق یافت.