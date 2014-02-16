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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

رشد 2/5 برابری میزان تخلیه گندم در سیلوی ورامین

رشد 2/5 برابری میزان تخلیه گندم در سیلوی ورامین

ورامین - خبرگزاری مهر: پیش از ظهر امروز جمعی از مسئولان محلی ورامین از سیلو این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که یاسینی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تاجیک رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین حضور داشتند، محمد گلدستانی مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی حوزه های ورامین، پاکدشت، قرچک، پیشوا در گزارشی به رشد  2/5برابری تخلیه روزانه گندم اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم انجام شده در سال 92 ایجاد راه ارتباطی جهت عبور و مرور کامیونهای حامل گندم و استفاده از محل تخلیه خانه راه آهن که سال ها بلا استفاده مانده بود است که این امر باعث حداقل رشد 2/5 برابری میزان تخلیه گندم در سیلو و بالطبع کاهش مدت زمان تخلیه گندم شده است.

محمد گلدستانی با اشاره به میزان خرید گندم در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر هزار و 300 تن گندم در شهرستانهای ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت خریداری شد اما با برنامه ریزی قوی و آگاه سازی کشاورزان از طریق نصب بنر، پوستر و بروشور، آمادگی این اداره برای خرید تضمینی گندم کشاورزان اعلام شد.

گلدستانی ادامه داد: امروز این این اداره توانسته رکورد صرفه جویی در سطح کشور را بشکند و یک الگو در سطح کشور معرفی کند که طرحهای ورامین در سایر نقاط ایران در حال اجرا است.

وی ادامه داد: با هماهنگی فرمانداری ورامین و کارگروه آرد و نان و ستاد تنظیم بازار، گشتهای مشترکی راه اندازی شد و با بازرسی های صورت گرفته مشخص شد که میزان آرد اختصاصی به این مناطق واقعی نیست و از زمان شروع این طرح تاکنون، میزان مصرف آرد در این مناطق به دو هزارر و 400 تن رسیده و بدین ترتیب 800 تن آرد که در جریان این پروسه در خدمت مردم قرار نمی گرفت، شناسایی و صرفه جویی شد.

این مسئول ادامه داد: یکی از موارد مصرفی مهم مردم در زندگی روزمره نان است که در شرایط بحرانی دستیابی به آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و برگزاری مانورهایی در جهت ارزیابی آمادگی برای حضور ثمر بخش در مواقع بحرانی  و مورد نیاز می باشد.

گلدستانی اضافه کرد: ایستگاه نانوایی سیار تمامی امکانات یک نانوایی ثابت را دارا بوده و سعی دارد تا با کمترین امکانات، قوت غالب مردم را در اختیار شهروندان قرار دهد که در ماه های گذشته این مهم نیز در سطح منطقه تحقق یافت.

کد مطلب 2237400

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