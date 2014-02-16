به گزارش خبرنگار مهر، مجید قلی‌زاده ظهر یکشنبه در آئین افتتاح دفتر خبرگزاری تسنیم در استان بوشهر اظهار داشت: بزرگترین حرکت مردم ایران بر اساس مبانی اسلامی با رهبری دینی به وقوع پیوست و باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد و پیام‌دار بودن انقلاب را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های این انقلاب عنوان کرد که پیام در عمق جان انها قرار می‌گیرد.

وی به اهمیت عنصر پیام در عرصه اطلاع‌رسانی اشاره کرد و بیان داشت: خود پیام و قوت آن از آن پیام مهمتر است و ما در خبرگزاری تسنیم تلاش داریم تا رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی باشیم که باید حامل این پیام باشد و بتواند ارتباط مردم را با این پیام برقرار کند.

مدیرعامل خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: بنا داریم آرمان‌های انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی، معنویت، عزت ملی و اعتماد به نفس ملی را در جامعه خودمان و جهان برجسته کنیم و مبارزه با سلطه و سلطه‌گر را در دستور کار داریم.

سانسور و حصار رسانه‌ای جهان باید شکسته شود

وی همچنین با اشاره به امپریالیسم رسانه‌ای جهان در فضای اطلاع‌رسانی در جهان، خاطرنشان ساخت: چهار خبرگزاری جریان رسانه‌ای جهان را در دست گرفته‌اند و خبرها را آنگونه‌ای منعکس می‌کنند که خودشان می‌خواهند و رسانه در تراز انقلاب اسلامی باید این سانسور و حصار را در جهان بشکند.

قلی‌زاده با تاکید بر اینکه باید حصار و سانسور رسانه‌ای را بشکنیم، اضافه کرد: باید جنگ نرمی را که دشمنان علیه نظام برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا کرده‌اند را شناسایی و با آن مقابله کنیم و رسانه ها در این جنگ مهمترین و موثرترین ابزار هستند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از سال‌ها پیش در مورد تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی تذکراتی را داده‌اند، افزود: اعتقاد داریم که رسانه‌ها در خط مقدم این جنگ قرار داده‌اند و تسنیم امده است که در این خط مقدم قرار بگیرد و کار در رسانه را اقدامی جهادی می‌بینیم و دنبال افرادی هستیم که کار جهادی و ارزشی انجام می‌دهند .

مدیرعامل خبرگزاری تسنیم ادامه داد: در تسنیم افراد به دنبال ادای فریضه و وظیفه خود هستند و دغدغه ترویج باورها را دارند و تسنیم به عنوان یک خبرگزاری اصول‌گرا در راستای تحقق فرامین رهبری حرکت می‌کند.

وی تاکید کرد: چهار رویکر را در دستور کار داریم که عبارتند از دین، اخلاق، امید و آگاهی بخشی که همه فعالیت‌های خود را بر اساس این رویکردها انجام می‌دهیم.

قلی‌زاده با اشاره به اینکه صحت و دقت در انعکاس اخبار نباید فدای سرعت انعکاس خبرها شود، بیان داشت: عدالت و انصاف و تقوا به عنوان سیستم نگهدارنده در رسانه‌ها محسوب می‌شوند.

شرط فعالیت مطلوب رسانه‌ای جلب اعتماد مخاطبان است

وی با بیان اینکه شرط فعالیت مطلوب رسانه‌ای جلب اعتماد مخاطبان است، اضافه کرد: رسانه‌ای موفق است که خبرهای خود را بر اساس تقوا و اخلاق و انصاف و عدالت استوار کند و همین عوامل باعث تقویت اعتماد مخاطبان می شود.

مدیرعامل خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه تلاش داریم تسنیم زبان مردم باشد، افزود: مردم باید به رسانه اعتماد کنند و برای مسائل و مشکلات خود به رسانه‌ها رجوع کنند و تاکید کنیم که این مشکلات به گوش مسئولان برسد.

وی گفت: در تسنیم اعتقاد داریم که در یک جنگ تمام عیار حضور داریم و راه پیروزی در این مبارزه، اتکا به نیروهای درونی است و باید به مردم باور بدهیم که راه حل مشکلات ما نگاه به بیرون نیست.

قلی‌زاده اذعان داشت: وظیفه رسانه پرسشگری، نقد خیرخواهانه و اصلاح امور است و باید به خوبی به مشکلات و معضلات و نیازهای مردم بپردازیم.