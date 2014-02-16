تلاش فعالان مدنی ایران و عراق برای مقابله با افراط گرایی مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که اخیرا در شهر بغداد برگزار شد، سخنرانان ضمن بررسی علل شکل گیری تروریسم مذهبی در منطقه خاورمیانه به تبیین راهکارهای مقابله با موج فزاینده خشونت های مذهبی پرداختند.

شبکه IMN عراق در گزارش خود از حاشیه برگزاری این همایش، به نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و خشونت گرایی مذهبی در منطقه اشاره کرد و با برشمردن تجارب ایران در این زمینه، خواستار بهره گیری از این تجارب در عراق شد.

گفتنی است در حاشیه این همایش پیام دبیرکل مرکز مدافعان حقوق بشر ایران و نیز پیام ربیع شاکر دبیرکل مرکز لحقوق الانسان یمن قرائت شد.

این همایش با مشارکت مرکز مدافعان حقوق بشر ایران و 12 انجمن و موسسه غیر دولتی عراق برگزار شد. گفته می شود یکی از اهداف این همایش ترسیم نقشه راه جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با اشکال مختلف خشونت در جهان است.