۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

در همایشی در بغداد صورت گرفت؛

تلاش فعالان مدنی ایران و عراق برای مقابله با افراط گرایی مذهبی

همزمان با تشدید ناآرامی های فرقه گرایان در استان الانبار عراق، گروگانگیری مرزبانان ایرانی در سیستان و بلوچستان و شکست مذاکرات ژنو2 در موضوع سوریه، جمعی از فعالان حقوق بشر ایران و عراق در همایشی علمی با عنوان «افراط گرایی فرقه ای؛ تهدیدی برای حقوق بشر» به بررسی ریشه های فرقه گرایی مذهبی در منطقه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که اخیرا در شهر بغداد برگزار شد، سخنرانان ضمن بررسی علل شکل گیری تروریسم مذهبی در منطقه خاورمیانه به تبیین راهکارهای مقابله با موج فزاینده خشونت های مذهبی پرداختند.

شبکه IMN عراق در گزارش خود از حاشیه برگزاری این همایش، به نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و خشونت گرایی مذهبی در منطقه اشاره کرد و با برشمردن تجارب ایران در این زمینه، خواستار بهره گیری از این تجارب در عراق شد.

گفتنی است در حاشیه این همایش پیام دبیرکل مرکز مدافعان حقوق بشر ایران و نیز پیام ربیع شاکر دبیرکل مرکز لحقوق الانسان یمن قرائت شد.

این همایش با مشارکت مرکز مدافعان حقوق بشر ایران و 12 انجمن و موسسه غیر دولتی عراق برگزار شد. گفته می شود یکی از اهداف این همایش ترسیم نقشه راه جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با اشکال مختلف خشونت در جهان است.

