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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

محمدی خبرداد:

580 بسته بهداشتي رايگان در منطقه محروم "جوکار" بویراحمد توزیع شد

580 بسته بهداشتي رايگان در منطقه محروم "جوکار" بویراحمد توزیع شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئيس مركز بهداشت شهرستان بويراحمد از توزيع بيش از 580 بسته بهداشتي رايگان در منطقه محروم "جوکار"بویراحمد خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمدرضا محمدي ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این اقلام شامل مايع دستشويي، مايع ظرف شويي، صابون، مسواک و خمیر دندان بوده که توسط خیرین تامین و بین دانش‌آموزان، ايتام و افراد بي سرپرست توزیع شد.

وی همچنین به حضور پزشکان برای مداوای بیماران در این منطقه اشاره کرد و گفت: این تیم شامل سه پزشك عمومي، يك نفر ماما، يك نفر تزريقات و دو نفر متصدي داروخانه بوده است.

محمدی عنوان کرد: طی سه روز حضور این تیم پزشکی، 820 نفر از اهالی روستاهای این منطقه ویزیت و درمان رایگان شدند.

وی عنوان کرد: بيماران مزمن در چهار روستاي محروم شامل سيلاب، خرم راه، شاه غالب و بوروك شناسايي و زنان باردار و اطفال نيز از خدمات رايگان پزشکی  بهداشتی بهره مند شدند.

محمدی عمده مشکلات سلامت این بیماران را مشکلات گوارشی دانست و بیان داشت: با اصلاح شيوه زندگي و حذف عادات بد غذايي و جايگزيني عادات صحيح می توان بسیاری از این بیماریها را رفع کرد.

رئيس مركز بهداشت شهرستان بويراحمد یادآور شد: اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم این شهرستان به مناسبت دهه فجر و با هدف رسیدگی به مردم مناطق محروم و دورافتاده انجام شده است.

کد مطلب 2237418

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