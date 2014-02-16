ساختار شهرداری قم در وزارت کشور تصویب شد/ پیشگامی در کوچک سازی ساختار اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در جلسه شورای شهرداران و معاونین شهرداری قم اظهار کرد: مجموعه جدید ساختمانهای شهرداری آبروی قم و مدیریت شهری محسوب میشود و به همین دلیل از دستاندرکاران قبلی و کنونی تشکر میکنیم و امیدواریم این ساختمان به عنوان مجموعهای در خدمت به شهروندان باشد؛ این ساختمان با تجمیع تمام معاونتها و بخشهای ستادی موجب تسهیل در انجام کارهای شهروندان نیز خواهد شد.
وی افزود: ترکیب نشاط و قدرت جوانی با تجربه افراد مسنتر در مجموعه مدیریت شهری اقدامی است که در دوره جدید صورت گرفته و دلیل آن استفاده از نیروی شادابی جوانی در کنار تجارب گذشتگان است.
شهردار قم با بیان اینکه مدیران شهری نباید از استفاده از افراد با تجربه غفلت کنند عنوان داشت: هیچ اشکالی ندارد که معاون یک فرد در برخی مباحث از مدیر خود توانمندتر باشد زیرا جمع همه تواناییها در یک شخص امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: مدیریت شهری قم آماده استفاده از ظرفیت مشاوران باتجربه است زیرا این افراد دارای سوابق و دانشهایی هستند که برای بهینهسازی امور لازم است.
دلبری با اشاره به اقدامات خوبی که در حوزه بازرسی و حقوقی در شهرداری قم صورت گرفته است گفت: حوزه عمرانی، سرعتدهی به پروژهها و ... هم جزو دیگر بخشهایی هستند که اقدامات گستردهای در آنها صورت گرفته که مبالغی به نفع مدیریت شهری قم داشته است.
شهردار قم با تاکید بر خلوص نیت در انجام امور شهری عنوان داشت: استفاده از مشاوران با هدف تصمیمگیری پختهتر و نتیجهبخشتر باید در دستور کار مدیران قرار داشته باشد ضمن اینکه هیچ مدیری نباید گرفتار حواشی شود.
وی بیان داشت: در مورد پرداخت حقوق پرسنل خدماتی و فضای سبز نیازمند حل سریع مشکل هستیم و اگر این موضوع حل نشود حقوق معاونان و مدیران نیز ضبط خواهد شد؛ باید پیمانکاران را وادار کرد تا صورت وضعیتها را به موقع تحویل دهند و حقوق پرسنل را به آنها بدهند؛ افزایش نیرو ملاک نیست بلکه هر پرسنل باید پیش از شروع ماه جدید حقوق خود را دریافت کند.
دلبری با تاکید بر بیان اشکالات در راستای حل صحیح آنها خاطرنشان کرد: حقوق پرسنل فضای سبز و خدماتی باید جزو دغدعههای ما باشد و اهمیت آن از پروژههای عمرانی هم بیشتر است.
شهردار قم تصریح کرد: تهیه امکانات شهری یک بحث است و نگهداری آن هم بحثی مهمتر؛ در برخی بخشها نگهداری و پشتیبانی لازم صورت نمیگیرد و همین امر سبب میشود رضایتمندی مورد انتظار تحقق نیابد.
تولید درآمد باید توسط شهرداران مناطق مورد توجه قرار گیرد
وی با بیان اینکه تولید درآمد باید توسط شهرداران مناطق مورد توجه قرار گیرد گفت: در زمینه جذب نیرو هم باید آمایشی دقیق صورت بگیرد و استفاده از نیروهای بهینه در دستور کار قرار گیرد.
دلبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تخلفات در آسفالت معابر خاطرنشان کرد: ارزان بودن آسفالت شاید سبب حیف و میل شود بنابراین اگر هزینهها دریافت شوند علاوه بر صرفهجویی، شاهد کیفیت بهتر آن نیز خواهیم بود.
شهردار قم با تاکید بر بودجهریزی عملیاتی به عنوان یکی از اولویتهای مجموعه مدیریت شهری قم عنوان داشت: در مورد موضوعات خاص باید بودجه لازم پیشبینی شود تا هزینه اضافه صورت نگیرد.
وی ادامه داد: یافتن راهکارهای جایگزین آسفالت باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم از موارد دیگر مانند سنگفرش در برخی مناطق و معابر استفاده کرد.
دلبری با بیان اینکه روکش آسفالت برخی خیابانها مناسب نیست گفت: هماهنگی با سایر دستگاهها برای جلوگیری از حفاری پس از آسفالت جدید و همت جدی برای روکش آسفالت پس از گذر از فصل سرما امری ضروری است.
شهردار قم خواستار تعیین تکلیف اختیارات شهرداران مناطق بیان داشت: این امر به تناسب توان مناطق صورت میگیرد؛ این امر باید تا پایان سال تفویض شود.
وی با بیان اینکه تفکر دفاع از حق باید در شهرداری نهادینه شود گفت: این امر باید نسبت به شهروندان و نیز نسبت به حقوق شهرداری عملی شود؛ برکت کار در این است که اجازه ندهیم حقی از مردم و شهرداری ضایع شود.
دلبری نظارتپذیری را یکی از اصول مدیریت به ویژه در حوزه شهری دانست و تصریح کرد: شهرداران مناطق دیگر مدیران و مدیران عامل سازمانهای مجموعه خدمات شهرداری باید بازرسیها را بپذیرند تا در کنار سرعت عمل شاهد دقت عمل نیز باشیم تا بهترین تصمیمات اخذ شوند.
روش برخورد با پیمانکاران در هر منطقه شهری باید یکسان باشد
شهردار قم ادامه داد: روش برخورد با پیمانکاران در هر منطقه شهری باید یکسان باشد تا اختلافی در نحوه کار و فعالیت آنها صورت نگیرد؛ همه امور شهر در همه مناطق باید به شکلی انجام شوند که مطلوب ماست.
وی در مورد پلیس ساختمان اظهار داشت: ساختار پلیس ساختمان یا همان شهربان که دارای بحث نظارتی است به زودی اعلام می شود.
دلبری با بیان اینکه ساختار پیشنهادی شهرداری قم در وزارت کشور تصویب شده است گفت: شهرداری قم نخستین شهرداری در سطح کشور است که در کوچک سازی ساختار اداری اقدام لازم را انجام داده است.
شهردار قم افزود: ادارات معمولا رابطه یک طرفه با شهرداری دارند و خدمات دریافت می کنند بنابراین باید بخشی را در معاونت امور مناطق یا خدمات شهری فعال کنیم که موضوعات ارتباطی با ادارات را مورد بررسی قرار دهد.
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