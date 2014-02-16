نهاوند ظرفیت یک شهر ملی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر یک شنبه در تشریح عملکرد 13 ماهه خود در فرمانداری شهرستان نهاوند اظهار داشت: فعالیت فرهنگی پویایی در نهاوند شکل گرفته تا شاخص های مهم شهرستان نهاوند در زمینه های مختلف به کشور شناسانده شود.

مولوی ادامه داد: شهرستان نهاوند بعنوان قطب کشاورزی و شیلات استان همدان و با وجود خاک حاصلخیر و آبهای فراوان ظرفیت احداث صنایع گوناگون تبدیلی و زیر دستی کشاورزی را دارد.

وی افزود: در 13 ماه گذشته با پیگیری و رایزنی های متفاوت طرح های مهم و ملی نهاوند مانند راه آهن و سد گرین و بیمارستان نهاوند را پیگیری کردیم و به جز سد که احداث آن زمانبر و نیازمند بودجه سنگین است دو طرح دیگر در سال آینده به بهره برداری می رسند.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: در بخش گیان نهاوند تمام 12 روستای آن از نعمت گاز برخوردار شدند تا بعد از بخش زرین دشت بعنوان دومین بخش شهرستان زیر پوشش گاز قرار بگیرند.

مجتبی مولوی از آسفالت راه ارتباطی 12 روستا در 13 ماه گذشته خبر داد و گفت: عملیات اصلاح و تعریض سه نقطه حادثه خیز گردنه برزول، سه راهی کفراچ و گردنه کوهستانی جاده نهاوند-نورآباد انجام شده است.

مولوی بیان داشت: ایجاد محیط صمیمی و وحدت و یکدلی بین مردم و مسئولان لازمه توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند است که به رغم کمبود بودجه و کاهش آن در مجموعه شهرستان نهاوند اقدامات بزرگی صورت گرفته است.

وی گفت: پیگیری برای کلنگ زنی شرکت سیلیس زاگرس غرب کشور در نهاوند با توانایی تولید سالانه بیش از شش هزارتن سیلیس در حوزه صنعت و معدن با اعتبار بیش از 100 میلیارد ریال از جمله طرح های مهم صنعتی است که در شهرستان نهاوند در حال انجام است.

فرماندار شهرستان نهاوند در مورد توسعه و مقاوم سازی مسکن روستایی اظهار داشت: از مجموع 168 روستاي شهرستان نهاوند 153 روستا در بحث مسکن روستايي پيشرفت فيزيکي 60 درصدي و 15 روستا نيز پيشرفت فيزيکي 100 درصدي دارند.

مجتبی مولوی افزود: البته مسئولان استان و در راس آنها استاندار تاکيد دارند که به شهرستان نهاوند با توجه به محروميت هايش نگاه ويژه به عمل آيد.