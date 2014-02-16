بازدید پرستاران ورزشکار از مناطق جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفیمقدم اظهار داشت: در حاشیه مسابقات ورزشی پرستاران سراسر کشور که در آبادان در حال برگزاری است، بیش از 600 پرستار از مناطق جنگی منطقه جنوب خوزستان بازدید میکنند.
وی با اشاره به علت انتخاب آبادان به عنوان میزبان مسابقات پرستاران سراسر ایران، اضافه کرد: به هر حال این شهر به شهر ورزش معروف بوده و از دیگر علتهای انتخاب این منطقه به عنوان میزبان رقابتها؛ فضای فرهنگی و ارزشی بوده که در آبادان وجود دارد.
معاون فرهنگی اجتماعی نظام پرستاری افزود: میزبانی آبادان تا این لحظه بسیار خوب بوده و امیدواریم با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته این روند تا روز اختتامیه وجود داشته باشد.
وی با اشاره به برنامه رقابتهای ورزشی سراسر کشور، خاطرنشان کرد: مسابقات تیمی آغاز شده و رقابتهای انفرادی نیز در روزهای سهشنبه و چهارشنبه همین هفته برگزار میشود.
شریفیمقدم در پایان تصریح کرد: مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران سراسر کشور از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه یکم اسفند ماه در محل سینما نفت آبادان آغاز میشود.
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