طرح ویژه امداد و نجات نوروزی در کرمانشاه اجرا می شود

عادل شفیعی گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح به منظور ارائه بهینه خدمات در پایگاها و پست های امداد و نجات جاده ای در شهرستان های استان کرمانشاه اجرا می شود.

شفیعی گفت: این طرح در شهرستان های دالاهو، قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب به میزبانی اسلام آباد غرب به عنوان منطقه غرب استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین این طرح در شهرستان های پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر به میزبانی روانسردر دستور کار است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح امداد و نجات نوروزی در منطقه شرق استان کرمانشاه گفت: مرکز آموزشی تخصصی ویژه بیستون نیز میزبان برگزاری این طرح به عنوان مرکز شهرستانهای سنقر و کلیایی، کنگاور، هرسین و کرمانشاه خواهد بود.

شفیعی از برگزاری این طرح در سه مرحله و در روزهای هفتم و هشتم اسفند ماه سال جاری به صورت شبانه روزی خبر داد.

وی با اشاره به برنامه های طرح امداد و نجات جاده ای گفت: قسمت های مختلف این طرح شامل مروری بر دستور العمل پایگاه امداد و نجات بین شهری و طرح امداد و نجات نوروزی،آشنایی با تجهیزات داخل آمبولانس و خودرو های نجات، شامل جانمایی تجهیزات،آشنایی با راه اندازی تجهیزات نصب شده در خودرو از قبیل دستگاه اکسیژن، چراغ تلسکوپی و ست های نجات و مروری بر امداد و کمک های اولیه خواهد بود.