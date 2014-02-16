جشنواره "نویسندگان فردا" در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی منصوریان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت 8 اسفند، در مشهد اظهارکرد: پس از فراخوان، هزار و 200 اثر به جشنواره رسید، 600 اثر قابل بررسی اعلام شد که از این میان 120 اثر به مرحله نهایی داوری راه یافته است.

وی با بیان این که گردهمایی معاونین پرورشی ادارات استان و معاونین و مربیان پرورشی مدارس مشهد نیز در این هفته برگزار می‌شود، بیان داشت: همزمان با گرامیداشت روز امور تربیتی تشکل‌های دانش آموزی با اجرای طرح مربی سپاس از زحمات مربیان پرورشی مدارس خود قدردانی می‌کنند.

جشنواره تجارب برتر

وی از برگزاری جشنواره کتاب‌های مربیان و مولفان حوزه تربیتی در این هفته یاد کرد و افزود:جشنواره تجارب برتر مربیان پرورشی انجام و از برترین‌های آنان در هفته معلم تجلیل می شود.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از اجرای برنامه اردویی کارکنان و خانواده‌های حوزه ستاد در هفته تربیت خبرداد و تصریح کرد:دیدار از خانواده‌های شهدا،جانبازان و بیماران این نهاد نیز در دستور کار قرار دارد.

منصوریان افزود: دیدار با ائمه جمعه،نماینده ولی فقیه در خراسان و استاندار نیز از دیگر برنامه‌های این هفته بوده؛ امسال برای غنی سازی و کیفیت بخشی برنامه ها از مشارکت اولیا نیز بهره خواهیم برد.

وی حمایت و عدم رهاسازی برگزیدگان مسابقات فرهنگی – هنری ،قرآنی و شرکت کنندگان در اردو را از برنامه‌های کاربردی این معاونت خواند و اظهار داشت: ارتباط با نخبگان هنری، ظرفیت‌سازی اردوهای زیارت‌اولی‌ها، همچنین تشکیل نمایشگاه و فروشگاه دائمی آثار هنری برگزیدگان مسابقات می‌تواند در ایجاد انگیزه و سودآوری اقتصادی دانش آموزان، را حامی باشد.

مسابقات پرسش مهر،قرآنی و فرهنگی - هنری

وی گفت: هنرکده فرخ مشهد دبیرخانه مسابقات چهاردهمین دوره پرسش مهراست .مسابقات قرآنی از 15 فروردین در شهرهای مختلف و سی و دومین دوره مسابقات فرهنگی – هنری نیز از 30 بهمن،کلید می خورد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی ونیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش نیز در این نشست تلاش‌های آموزش و پرورش را در تحقق اهداف تربیتی دانست و ابراز داشت:در این هفته بازنگری اثربخشی شاخصهای امورتربیتی با درخواست تحلیل و راهکار از مربیان مدارس ضروری است.

علیرضا کاظمی افزود: نهادینه شدن نمازمدارس و انجام پژوهشهای علمی از دیگر ضروریات این بخش است.

وی با بیان این که پژوهشهای پرورشی بایستی در قالب کاربستهای پژوهشی در حوزه امورتربیتی با چاپ کتاب و جزوه در اختیار مربیان قرار گیرد،بیان کرد: مدارس برتر حوزه پرورشی در سه مقطع مورد ارزیابی، بازدید و تشویق قرار می گیرند.

گفتنی است از مربیان برتر نیز در این هفته تجلیل می شود.