به گزارش خبرنگار مهر، چارت بینایی سنجی محصولی است که به منظور معاینه و بررسی کامل ساختمان چشم، تشخیص بیماری‌های چشم و گرفتن انواع تست‌های ویژه مانند تست میدان بینایی، توپوگرافی قرنیه، تست دید عمق و تست دید رنگ (کور رنگی) کاربرد دارد. از این ابزار همچنین برای تعيين حدت برای سنجش بينايی کودکان در برنامه تنبلی ‌چشم به کار می رود.

در این راستا شرکت آراد الکترونیک پاسارگاد، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران این چارت را با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علم اپتومتری و تکنولوژی روز دنیا طراحی شده که هم اکنون پس از اخذ پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی به شماره کد UMDNS : 16890 و تایید مراکز تخصصی و فوق تخصصی مربوط به تولید انبوه رسیده است.

این چارت علاوه بر تمام چارت‌های بین المللی اندازه گیری حدت بینایی، دارای تست‌های استاندارد عمق، کوررنگی، آستیگماتیسم ، کنتراست، ETDRS و دیگر تست‌های روز دنیا است.

از دیگر ویژگی‌های دیگر این دستگاه می‌توان به قابلیت کنترل با تمامی دستگاه‌های هوشمند با سیستم عامل IOS ، Android و Windows اشاره کرد.

پنل نمایشگر این دستگاه از بالاترین سطح کیفی با تکنولوژی IPS برخوردار است.

محققان این شرکت دانش بنیان درصدد اخذ گواهی‌های CE و FCC به منظور صادرات به بازارهای جهانی و ایجاد برندهای بین المللی در صنعت تجهیزات پزشکی هستند.