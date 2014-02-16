ايجاد مراكز نيكوكاري باعث افزايش مشاركت مردم در كمك به نيازمندان مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر یکشنبه در همایش تخصصی حوزه مشارکت‌ های مردمی کمیته امداد استان كردستان كه با حضور كارشناسان اين حوزه برگزار شد، اظهار داشت: گسترش و توسعه مشارکت های مردمی در راستای توانمندی افراد ضعیف یکی از اولویت های کاری این نهاد مقدس است و در همين راستا برنامه ريزي هاي خوبي در دستور كار قرار گرفته است.

وی با اشاره به این مطلب که رفع مشکلات نیازمندان و کاهش طبقات در جامعه یک وظیفه شرعی و انسانی است، افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان پلی بین نیازمندان و اغنا عمل می کند و بايد تلاش كنيم تا با ترويج فرهنگ احسان و نيكوكاري از ظرفيت هاي مردمي نيز در اين بخش استفاده كنيم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با بيان اينكه تعهد کمیته امداد کردستان راه اندازی 24 مرکز نیکوکاری در سطح استان است که تا کنون هشت مرکز آن راه ‌اندازی شده است، ادامه دا: مردم با حمایت های مالی و معنوی خود در مراکز نیکو کاری می توانند در امر خیری سهیم شوند که اجر دنیوی و اخروی دارد.

موسی نژاد یادآور شد: شناسایی محرومین و خیرین محلات، شناسایی افراد موثر، استفاده از ظرفیت‌ ها به نحو احسن و افزایش مشارکت‌ های مردمی باید از اولویت ‌های مراکز نیکو کاری است كه باید شناسایی خیرین، محرومین محله و استفاده بهینه از ظرفیت‌ ها به عنوان ديگر اولویت‌ های فعالین در مراکز نیکو کاری در ستور كار قرار گيرد.

اجراي طرح طبقه بندی صنادیق در کردستان

معاون توسعه مشارکت‌ های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان گفت: طرح طبقه بندی تخلیه صندوق ‌های صدقه کوچک بر اساس درآمد به منظور کاهش هزینه ‌ها می تواند در تحقق اهداف این نهاد مقدس موثر باشد.

هيوا رحيمي با اشاره به این مطلب که حمایت از نیازمندان و فقرا اولویت کاری کمیته امداد امام خمینی (ره) است، افزود: باید با استفاده از تمام منابع موجود و حمایت های مردمی در راستای تحقق اهداف بنیانگذار انقلاب گام برداریم.

وي بیان کرد: اطلاع ‌رسانی در استان از مهم ‌ترین نیازها در تعاملات مردم و مسئولان است و اجرای روش های نوین در فراهم ساختن بسترهای مشارکت مردمی ضروری است.

توزيع دو هزار صندوق صداقات در کردستان

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان كردستان نيز در ادامه اين نشست با بيان اينكه، از ابتدای سال جاری تا کنون دو هزار صندوق صدقات در اين استان توزیع شده است، افزود: مکان یابی مناسب و توزیع عادلانه صندوق ها در مناطق مختلف شهر و استان در جمع آوری صدقات بیشتر موثر است.

رضا طاهري با اشاره به این مطلب که مردم کردستان یکی از دین مدار ترین مردم کشور هستند، افزود: به یاری خداوند متعال و حمایت های مردمی در حال حاضر استان کردستان در بحث جمع آوری صدقات جایگاه خوبی را به خود اختصاص داده است.

وي بیان کرد: اطلاع رسانی اقدامات کمیته امداد و کاربرد صندوق صدقات می تواند در جمع آوری صدقات مردمی موثر باشد و اعتماد در بین مسئولان و مردم ایجاد کند.

طاهری یادآور شد: انعقاد تفاهم ‌نامه ‌های مختلف با سازمان و دستگاه ‌ها می تواند بستر مناسبی برای افزایش مشارکت ‌های مردمی در کمیته امداد باشد.