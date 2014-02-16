حسن عباسي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 21:55 روز گذشته حريق در ساختمان 6 طبقه به مركز اورژانس اعلام شد. پس از حضور اولين تيم و با توجه به وسعت حادثه بلافاصله 8 دستگاه آمبولانس،يكدستگاه اتوبوس امبولانس و دو خودروي فرماندهي به محل حادثه در سعادت آباد اعزام شدند.

وي ادامه داد: با همكاري عوامل آتش نشاني تمامي افراد گرفتار در دود و اتش از ساختمان خارج شدند. عوامل اورژانس كه 7 نفر از جمله سه مرد 36،39 و62 و چهار زن 5،25،32 و 23 ساله به علت دودگرفتگي به بيمارستانهاي شهيد مدرس،بهمن و حضرت رسول منتقل شدند.همچنين يك مرد 30 ساله و دو زن 36 و 54 ساله در داخل اتوبوس امبولانس سرپايي مداوا شدند.

مدير روابط عمومي اورژانس تهران افزود: متاسفانه در اين حادثه دو مرد و يك زن به علت خفگي ناشي از دودگرفتگي جانشان را از دست دادند.