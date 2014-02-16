سرمربی تیم فوتسال شهرداری ساوه برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال شهرداری ساوه با 15 امتیاز در رده دوازدهم لیگ برتر فوتسال قرار دارد. این تیم که با سید مهدی ابطحی موفق نشد نتایج خوبی بگیرد، دست به تغییر سرمربی خود زد. بر همین اساس سایت باشگاه شهرداری ساوه اعلام کرد: "پس از کسب نتایج ضعیف تیم فوتسال شهرداری ساوه و به منظور ارتقای جایگاه این تیم در جدول رده بندی هیئت مدیره باشگاه ضمن قطع همکاری با سید مهدی ابطحی، رضا عقابی را به عنوان سرمربی جدید باشگاه معرفی نمود و از زحمات ابطحی در مدت فعالیت در ساوه قدردانی کرد".

رضا عقابی پیش از این به مدت ۷ فصل هدایت نماینده ساوه را برعهده داشت و حالا با گذشت ۲۱ هفته از لیگ ۹۲ بار دیگر هدایت شهرداری ساوه را برعهده گرفت. تیم شهرداری در دوسال اول حضور در لیگ برتر به همراه عقابی در رده نهم قرار گرفته بود.

