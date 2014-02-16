معرفی 16 طرح برتر جشنواره بین المللی خوارزمی در اسفندماه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام فراخوان تعداد 787 طرح به دبيرخانه جشنواره بين‌المللی خوارزمی ارسال شد.

پس از بررسی و ارزيابی طرح‌ها در گروه‌هاي تخصصی تعداد 56 طرح به مرحله دوم داوری‌های این دوره از جشنواره راه یافتند. هيات داوران پس از ارزيابی تعداد 16 طرح از نخبگان داخلی، 3 تن از دانشمندان ايرانی مقيم خارج از كشورهای آلمان، فرانسه و آمريكا و 5 تن از دانشمندان خارجی از كشورهای آلمان، انگلستان، استراليا، چين و مجارستان را به عنوان برگزيده معرفی کردند.

بر اساس اعلام دبیرخانه این جشنواره، مراسم معرفی و قدردانی از برگزيدگان اين دوره با حضور رئیس جمهور در روز يكشنبه 11 اسفندماه جاری در محل سالن كنفرانس سران كشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.

