هدف ما خدمت به تیم ملی است نه پست گرفتن

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حامیان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل عصر امروز برگزار شد که عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران و جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در این جلسه حضور یافتند.

عزیزالله محمدی در خصوص دلیل راه اندازی این ستاد مردمی اظهار کرد: با توجه به اینکه چهار ماه دیگر جام جهانی آغاز می شود و تا چندی پیش کار خاصی در کل کشور برای حمایت از تیم ملی صورت نگرفته بود، تصمیم به راه اندازی ستاد مردمی حمایت از تیم ملی گرفتیم تا در سه بازی ایران در جام جهانی پشتیبان سربازان ایران بوده و آنها با قدرت و روحیه بالاتر در این دیدارها به میدان رفته و انشاءالله به مرحله بعدی صعود کنند.

وی با اشاره به اینکه از همه بخش ها و نهادها می خواهیم که برای حمایت از تیم ملی طرح‌ها و کمک های خود را به این ستاد ارائه کنند، ادامه داد: ما بدون وابستگی به دولت می‌خواهیم دست به دست هم دهیم تا برای عزت و افتخار ایران کار جدیدی را انجام دهیم تا با موفقیت تیم ملی بار دیگر شاهد شور و نشاط در جامعه باشیم.

رئیس اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران افزود: این ستاد تنها مخصوص مردم داخل ایران نیست، بلکه همه ایرانی های سراسر دنیا می توانند برای حمایت از تیم ملی ستادهایی را در کشورهای دیگر برگزار کنند تا در نهایت تیم ملی با روحیه و قدرت بالاتر در برزیل به میدان برود.

وی اضافه کرد: در جام های جهانی گذشته شاهد بودیم در روزهای حساس مسابقات، رئیس جمهور و بزرگان سایر کشورها برای حمایت از تیم ملی خود به محل برگزاری رقابت ها می رفتند و امیدواریم در این دوره هم شرایطی فراهم شود که شخصیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاسی ایران نیز دوش به دوش ورزشکاران به برزیل اعزام شده و از تیم ملی حمایت کنند.

محمدی همچنین از برگزاری نخستین نشست رسمی این ستاد در روز 12 اسفند ماه خبر داد و گفت: قصد داریم از 20 اسفند تا 20 خرداد حمایت های شایانی از تیم ملی انجام دهیم. ما به فکر حمایت از تیم ملی هستیم، نه اینکه دنبال پست و مقام باشیم. هدفمان در نهایت شادی دل مردم است.