جايزه اول جشنواره سارايوو به "بانو زي" بلغاري رسيد



گيورگي بولگرف همراه با جايزه قلب سارايوو

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، كمدي تراژيك "بانو زي" به كارگرداني گيورگي بولگرف با موضوع دختركي يتيم جايزه 25 هزار يورويي "قلب سارايوو" را به عنوان بهترين فيلم از دستان رييس هيأت داوران بخش مسابقه دريافت كرد. امسال ميكي مانويلوويچ كه از مشهورترين بازيگران سينماي يوگسلاوي است، رياست هيأت داوران را به عهده داشت.

جفري گيلمور رييس جشنواره ساندنس، جسيكا هاسنر فيلمساز و نويسنده اتريشي، وسلا كازاكووا بازيگر بلغاري و ايزاك جولين هنرمند بريتانيايي ديگر اعضاي اين هيأت بودند. در بخش مسابقه يازده فيلم از كشورهاي منطقه بالكان و اروپاي شرقي با هم به رقابت پرداختند.

جايزه ويژه هيأت داوران هم به فيلم "كوكوم" به كارگرداني عيسي كوزجا از كوزوو رسيد و زرينكا سويتسيچ از كرواسي براي هنرنمايي در فيلم "مرد بدون سبيل يعني چه" به كارگرداني هرووي هريبار برنده جايزه بهترين بازيگر زن از يازدهمين جشنواره سارايوو شد. جايزه بهترين بازيگر مرد هم به پيتر موسوسكي از ليتواني براي بازي در "كار مساوي آزادي" ساخته داميان كوزول تعلق گرفت. در بخش مسابقه فيلم هاي كوتاه هم كه رياست هيأت داوران آن را الكساندر پين امريكايي به عهده داشت، فيلم "پيش از طلوع افتاب" به كارگرداني بالينت كنيرز از بوسني رسيد.

در يازدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم سارايوو بيش از هزار ميهمان بلندپايه و يكصد روزنامه نگار و خبرنگار خارجي حضور داشتند و 162 فيلم در 19 بخش مختلف به نمايش درآمدند.

در بخش بازار فيلم هاي مشترك موسوم به سينه لينك كه برداشتي است آزاد از بخش سينه مارت جشنواره فيلم روتردام، امسال 180 شركت كننده حاضر بودند كه اين تعداد دو برابر شركت كنندگان دوره قبل بود.

