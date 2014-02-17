«هملت» لوح فشرده شد/ تولید اولین مجموعه خانگی کودک و نوجوان

رضا بابک درباره انتشار لوح فشرده اجرای نمایش «هملت، شازده کوچولوی دانمارک» به خبرنگار مهر گفت: این نمایش را در سال 88 روی صحنه بردیم ولی تعداد اجراهای آن علیرغم استقبال مخاطبان کم بود. در آن ایام علی رشیدفر به عنوان تهیه کننده و فیلمبردار فیلمی از پشت صحنه تهیه کرد و به کمک عکس های آرش نعمتی فیلمی از پشت صحنه تمرین و اجرای نمایش تهیه کرد و با بخش‌هایی که تک دوربین در طول روزها فیلمبرداری کرده بود، فیلم اجرا تهیه شد.

وی افزود: بعد از 4 سال و با صرف هزینه شخصی توسط خودم و آقای رشیدفر، لوح فشرده اجرای «هملت، شازده کوچولوی دانمارک» توسط مؤسسه «بتهوون» در بازار سینمای خانگی عرضه شد. این لوح فشرده می‌تواند هدیه مناسبی در ایام نوروز برای کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها باشد.



این کارگردان فیلم و تئاتر کودک و نوجوان درباره تأثیر فعالیت‌هایی این چنینی و ارائه آن‌ها در قالب سینمای خانگی یادآور شد: اکثر کارهایی که در سینمای خانگی برای گروه سنی کودک و نوجوان عرضه می‌شود کارهایی متوسط و رو به پایین است. ما افسانه‌ها و داستان‌های بسیاری داریم که قابلیت این را دارند که به صورت سینمایی تولید شوند اما این اتفاق به درستی رخ نداده و اگر هم معدود کارهایی انجام شده، آثاری ضعیف بوده است.



بازیگر مجموعه به یاد ماندنی «خونه مادر بزرگه» با بیان اینکه تلویزیون در زمینه تولید آثار مناسب برای گروه سنی کودک و نوجوان و همچنین خانواده‌ها بی‌مهری کرده است، تصریح کرد: من بعد از انقلاب اسلامی در تلویزیون کار مستقلی نکردم و اگر هم فعالیتی داشتم در کنار دوستان بوده است مانند شعرهایی که برای «مدرسه موش‌ها» سرودم یا بازی‌هایی که انجام دادم نظیر بازی در مجموعه «خونه مادر بزرگه». با توجه به بی‌مهری موجود در تلویزیون لازم است که به صورت جدی بتوانیم در سینمای خانگی آثاری با کیفیت و جدی برای کودکان و نوجوانان ارائه دهیم.



بابک درباره فعالیت‌های این روزهای خود در زمینه تصویر و تئاتر گفت: بعد از چند سال که در فیلم یا برنامه‌ای برای تعطیلات نوروز حضور نداشتم با تله فیلمی با نام «دنیای کوچک آقای سخی» به کارگردانی مجتبی یاسینی در برنامه‌های نوروزی حضور خواهم داشت. این تله فیلم که تولید شبکه یک سیما است روز اول عید نوروز 93 و بعد از سال تحویل پخش خواهد شد.



این هنرمند با سابقه عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون همچنین از ارائه طرحی برای ساخت اولین مجموعه خانگی کودک و نوجوان با همکاری ناصر آویژه به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد.



بابک سال 88 نمایش «هملت، شازده کوچولوی دانمارک» را با حضور بازیگرانی چون پرستو گلستانی، لیلی رشیدی، بهرام شاه‌محمدلو، جمشید جهانزاد و علیرضا ناصحی در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد.







