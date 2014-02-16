مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان فردا با رئیس جمهور دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت‌الاسلام مجید انصاری با تاکید بر اینکه دیدار دوجانبه مجمع نمایندگان استان‌ها با رئیس‌جمهور موجب کاهش و رفع بسیاری از مشکلات بین نمایندگان دولت و مجلس خواهد شد، اظهار داشت: در این دیدار که پیش از ظهر فردا دوشنبه برگزار خواهد شد؛ مشکلات و موانع پیش روی استان سیستان و بلوچستان مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: دولت همواره سعی دارد شان و جایگاه مجلس را در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور حفظ کرده و همواره به آن اهمیتی دوچندان ببخشد و دیدار رئیس جمهور با نمایندگان استانهای خانه ملت نیز در همین راستا است.