اميدوار به حمايت رسانه اي از تئاتر هستيم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قانع در حاشيه اجرای تئاتر کرشمه خسروانی که به صورت اختصاصی ویژه اصحاب رسانه استان انجام شد، اظهار داشت: برای استقبال بیشتر مردم به ویژه نسل جوان از تئاتر، رسانه های گروهی استان بهترین وسیله برای فرهنگ سازی هستند.

وی ادامه داد: خواسته من و دیگر گروه‌های تئاتر استان یزد از مسئولان این است که همچون گذشته حامی هنرمندان این رشته باشند و به ویژه در این دوران که برگزاری چندین کنسرت و اجرای همزمان چندین تئاتر در استان یزد، نویدبخش فضایی جدید در عرصه هنری استان است، حمایت خود را از هنر تئاتر دریغ نکنند.

اين هنرمند عرصه تئاتر استان یزد يادآور شد: در استان يزد هیچ کس نمی تواند بازیگری را به عنوان شغل اصلی انتخاب كند و بازیگران حتما باید شغل اولی به عنوان منبع اصلی درآمد داشته باشند زيرا ممكن است هنرمندي چندین سال برای بازیگری انتخاب نشود كه در اين صورت به لحاظ مالي در زندگی روزمره با مشکل مواجه خواهد شد به همين دليل بازیگری نمي تواند شغل اصلی هنرمند باشد و فقط عشق است که باعث فعالیت هنرمندان در این رشته است.

نصب پوستر براي حمايت از تئاتر كاري از پيش نمي برد

قانع با اشاره به اینکه شغل اصلی من اجراست و در برنامه های مختلف فرهنگی و هنری به عنوان مجری در سطح استان حضور دارم، خاطرنشان كرد: در بین رشته های هنری، تئاتر همیشه مظلوم تر واقع شده و امیدواریم شاهد حمایت بیشتر رسانه های استان از هنر تئاتر که مادر همه هنرهاست باشیم چرا که با نصب پوستر، کاری از پیش نمی رود و تبلیغات شهری نیز هزینه زیادی دارد و درخواست داریم که مسئولان بیشتر به فکر این هنر مادر باشند.

هنرمند عرصه تئاتر، سينما و تلويزيون استان يزد گفت: مردم عزیز و هنردوست دارالعباده و دارالعلم یزد همیشه به بازیگران و هنرمندان لطف دارند و ما شرمنده این همه محبت و لطف دوستان و مردم می شویم اما از طرف عوامل فیلم ها و سریالها یا مسئولان به بازیگران شهرستانی بها داده نمی شود که امیدواریم این نگاه بهتر شود.

اجراي كرشمه خسرواني به طور ويژه براي اصحاب رسانه

به گزارش مهر، نمایش "کرشمه خسروانی" برای اولین بار در استان یزد و با همکاری خانه مطبوعات استان اجرای خصوصی برای اصحاب رسانه و خانواده های آنها داشت که با استقبال مواجه شد.

این تئاتر با حمایت بسیج هنرمندان یزد اجرا می شود و نوشته سید مهدی شجاعی و کارگردانی سید حسین پیغمبری است.

در نمایش کرشمه خسروانی، امیررضا وزیری، علی اصغر صفائیان، محمدجواد فارغ یزدی، مهدی قانع، سید هادی آقابزرگی، مریم السادات هاشمی، مجید عصمت پناه، حمید شاکری، زهرا سادات آل داوود به هنرمندی پرداخته اند و علی امیدی آهنگساز، مریم فخرالدینی منشی صحنه و ابوالفضل سلیمی مدیر هنری این اثر نمایشی هستند.

کرشمه خسروانی ماجرایی در زمان حکومت بنی امیه را نشان می دهد، حکومتی که پایه اش بر اساس زور، زر و تزویر است.

این نمایش در محل رستوران سنتی ارسی واقع در خیابان ایرانشهر، کوچه هاشم خان از 29 دیماه به روی صحنه رفته و هم ا كنون نيز در حال اجراست.

--------------

عكس: مسعود ميرجليلي