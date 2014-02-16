جریمه 4 میلیونی برای فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر 18 سال 

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (2) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات ـ مصوب 1385 ـ تصویب کرد؛ حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات افزایش می یابد.

بر اساس ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن 2/150/000 تا 000/000/215 ریال تعیین شده است.

همچنین بر اساس ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات 000/150/2 تا 000/000/130 ریال تعیین شد.

جریمه چهار میلیونی برای فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال

بر طبق ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، فروشندگان یا عرضه کنندگان دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد از مبلغ 000/430 تا 000/150/2 در صورت تکرار 000/000/43 ریال جریمه خواهند شد.

همچنین بر اساس بند (ب) ماده (13) این قانون، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری(کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی) درخصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور بین 000/300 تا 000/430 ریال تعیین شده است.

اعمال جریمه 43 هزار تومانی برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی

بر اساس تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مبلغ 000/220 تا 000/430 ریال جریمه تعیین شده است.

همچنین بر طبق ماده 16 قانون ذکر شده، جریمه عرضه فرآورده‌های دخانی در بسته‌های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی بسته‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته‌های باز شده فرآورده‌های دخانی 000/220 تا 000/860 ریال است.

این مصوبه مورخ 23/11/92 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

مواد 12،11،10،بند(ب) ماده(13)،تبصره(1) ماده(13) و ماده 16 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

یادآور می شود، بر اساس ماده 10ـ انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار (500000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر کند و میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده 11 ـ فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (7) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصد هزار (500000) ریال تا سی میلیون (30000000) ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده 12 ـ فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از یکصد هزار (10000) ریال تا پانصد هزار (500000) ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای ده میلیون (10000000) ریال مجازات است.

ماده 13ـ بند (ب) ـ سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتاد هزار (70000) ریال تا یکصد هزار (100000) ریال محکوم می‌شوند.

تبصره 1 ماده 13- مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (50000) ریال تا یکصد هزار (100000) ریال است.

ماده 16 ـ فروشندگان مکلفند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده (6) عرضه کنند، عرضه و فروش بسته‌های باز شده فرآورده‌های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار (50000) ریال تا دویست هزار (200000) ریال محکوم می‌شوند.