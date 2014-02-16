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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۰

نشست مقامات کنسولی کشورهای عضو D8 فردا در تهران برگزار می شود

نشست مقامات کنسولی کشورهای عضو D8 فردا در تهران برگزار می شود

مقامات کنسولی و امور مهاجرت هشت کشور بزرگ اسلامی موسوم به D8 جهت بررسی و گسترش راههای همگرایی و تعاملات مردمی فردا در تهران گرد هم خواهند آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجلاس که با سخنرانی حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیرامورخارجه افتتاح خواهد شد، آسان سازی صدور روادید برای بازرگان و گردشگران کشورهای عضو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری این اجلاس اظهار داشت: ایران، ترکیه، پاکستان، اندونزی، مالزی، بنگلادش، نیجریه و مصر با جمعیت یک میلیاردی اعضای D8 می باشند که همکاری و همگرایی این کشورهای پرجمعیت می تواند به عنوان الگویی برای توسعه همکاری بین تمامی کشورهای اسلامی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت چنین نشست کنسولی اظهار داشت: ظرفیت های گسترده در همکاری های کنسولی می تواند نوید بخش افزایش ارتباطات مردمی و گسترش سطح تعاملات بین ملت ها باشد.

کد مطلب 2237535

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