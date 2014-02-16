مردم قزوین به استقبال پیکر پاک شهید دوران دفاع مقدس می روند

سردار سالار آبنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیکر این شهید که در عملیات خیبر به شهادت رسیده امشب به قزوین منتقل شده و مراسم وداع با این شهید والامقام در شهرک کوثر برگزار می شود.



فرمانده سپاه استان تصریح کرد: همچنین فردا دوشنبه مراسم وداع با شهید در حسینیه شهید مطهری سپاه با حضور عموم مردم برگزار خواهد شد و ساعت 10 صبح پیکر مطهر شهید به شهر تاکستان منتقل خواهد شد و پس از تشییع مردمی روز سه شنبه به زادگاهش روستای آقچه کند تاکستان منتقل خواهد شد.

وی از عموم مردم خواست در مراسم وداع با این شهید گلگون کفن جنگ تحمیلی شرکت کنند.



شهيد والامقام داود فرجي که در عمليات غرورآفرين خيبر در سال ۶۲ به درجه رفيع شهادت نائل آمد، پيکر پاکش بعد از 30 سال امروز به آغوش خانواده اش بازمی گردد.



پيکر مطهر اين شهيد معظم، در عمليات اخير تفحص کميته جستجوی مفقودين ستاد کل نيروهای مسلح در جزيره مجنون کشف شده است.



شهيد داود فرجی سال 1341 در روستای آقچه کند شهرستان تاکستان به دنيا آمد.



مراسم وداع با اين شهيد گرانقدر فردا بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد حجتيه شهر تاکستان با حضور مردم شهيد پرور برگزار مي شود.