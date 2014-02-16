به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر امروز در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل فجر سپاسی شیراز اظهار داشت: به هر حال من یک مربی هستم که علاوه بر خوشحالی به خاطر پیروزی فجر، از باخت ذوبآهن ناراحت هستم زیرا کسی نیستم که با غوره سردیام بشود و با مویز گرمیام شود؛ قداست ذوبآهن بسیار بالا بوده و ما باید این قداست را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه تیم ما هدف ذوبآهن را به خوبی میدانست، تصریح کرد: هدف اصلی ذوبآهن استفاده از ارسالهای هوائی بود و من این مسئله را میدانستم و توانستم با استفاده از آن، حملات ذوبآهن را دفع کرده و با استفاده از ضد حملات به گل برسیم که این اتفاق هم صورت گرفت اما تیم ما ضد حمله بازی نکرد بلکه از حوادث نهایت استفاده را برد.
سرمربی فجرسپاسی بیان کرد: شرایط تیم ذوبآهن بسیار بد است و این مسئله مرا ناراحت میکند زیرا ذوبآهن بازیکنان خوبی دارد اما این بازی یک مسابقه مرگ و زندگی بود و حتی در صورت باخت مقابل ذوبآهن و سقوط فجر، ممکن بود همه آبروی من از بین برود.
وی گفت: من استاد نیستم و همیشه شاگرد هستم اما به خوبی میدانم که با فوتبال بازی کردن هم میتوان به اهداف خود رسید و همیشه نیاز به ضد حمله نیست.
یاوری با بیان اینکه من از ذوبآهن انتقام نگرفتم، گفت: مسئولان ذوبآهن در آن دوره تشخیص دادند که من نباشم، هرچند که من دوست داشتم با این تیم نتیجه بگیرم اما همه دیدند که من هم خریدار داشتم و بیتیم نماندم.
وی با اشارهب ه عدم همزمانی بازیهای راهآهن و مس با سایر تیمهای قعرنشین خاطرنشان کرد: متاسفانه آقای تاج در این زمینه بین تیمها تفاوت گذاشتند و بازیهای تیمهای قعرنشین اکنون همزمان نیست اما میشد فینال جام حذفی را در زمان دیگری برگزار کرد.
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