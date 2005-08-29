كتاب "ايستاده در باد: نگاهي به تفسير سوره احزاب" منتشر شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب مجموعه درسهايي است كه طي سالهاي 1377 تا 1378 توسط مؤلف در حلقه مطالعات فلسفه و انديشه اسلامي ايراد شده است.

اين نوشته نگاهي است به تفسير كبير الميزان في تفسير القرآن در بيان سوره مبارك احزاب و نيز تلاشي است براي آوردن قرآن به صحنه هاي زندگي فكري روزگار كنوني. اين كتاب را نبايد تفسير قرآن دانست چرا كه مؤلف خود را در مقام مفسر نمي پندارد اما كوشيده است تا با تكيه بر معتبرترين تفاسير قرآن، نگرش ديني را در متن مسائل فكري جامعه ما وارد نمايد. اين تلاش در حقيقت، تمريني است در جهت انديشيدن پيرامون مسائل فلسفي سياسي روزگار اما بر پايه آموزه هاي عميق فلسفي و تعاليم اصيل قرآني.

ساختار اين كتاب همانند تفسير الميزان تنظيم شده است. يعني آيات سوره احزاب به بخشهايي تقسيم و درباره هر بخش جداگانه مطالب يارائه شده و در عين حال بنا به ضرورت، به بحثهاي گوناگون تاريخي، فلسفي، سياسي و غيره پرداخته شده است.

به رغم تكيه بر آموزه هاي اصيل قرآني در اين كتاب همواره تلاش شده تا تحليل و نقد آراي فلسفي و سياسي بر مبناي انديشه خالص و اصول فلسفي و منطقي صورت پذيرد و نويسنده در اغلب موارد كوشيده است تا بطلان انديشه هاي غير ديني را با محك عقل خالص فلسفي به اثبات رساند.

كتاب "ايستاده در باد، نگاهي به تفسير سوره احزاب" از سي و دو فصل تشكيل شده است. مؤلف كتاب، عناوين فصول را به زبان تمثيلي و شعري مطرح كرده كه برخي از آنها عبارتند از: سرگردان ميان آسمان و زمين، دل يك دله كن، از آغاز توفان، كاهي در مسير باد، آنچه خوبان همه دارند تو يك جا داري.