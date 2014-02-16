برگزاری کلاس های تئوری و عملی استاژ داوری کاراته در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رحیمیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرودضمن اشاره به اینکه کلاس های تئوری و عملی استاژ داوری استانی کاراته در شاهرود برگزار شد گفت: این دوره با حضور 70 نفر از شهرستان های شاهرود، سمنان، مهدیشهر و بخش بسطام روز یکشنبه در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان و آکادمی سالان کوثر شهرستان شاهرود، تحت نظر دهقان مدرس کمیته داوران فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

وی همچنین نتایج مسابقات ووشو ساندا که به مناسبت دهه فجر در سالن کوثر شاهرود با شرکت 50 نفر در چهار گروه سنی، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شده بود را اینگونه اعلام کرد: در رده سنی نونهالان در وزن 21- کیلوگرم مهدی زرخری و یوسف حلوائی، 24- کیلوگرم امید محمد طوسی و احسان خداوردی، 27- کیلوگرم علی عامری و محمد حلوائی، 34- امیر حسین بختیاری و محمد مهدی پروانه مقام های اول و دوم را از آن خود کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان همچین خاطر نشان کرد: در رده سنی نوجوانان در 31- کیلوگرم علی نیک خو و امیر حسین بختیاری، در 34- کیلو گرم علی زرخریدی و محمد مهدی پروانه، در 37- کیلوگرم عرفان خدا وردی و امیر حسین رجنی، در 46- کیلوگرم علی بیکی و محمد تاجیک و در 49 کیلوگرم مهدی رضایی و مهدی خواجه تراب مقام های اول و دوم را کسب کردند.

رحیمیان ادامه داد: در رده سنی جوانان نیز در 52- علیرضا عربعامری و علیرضا کلانتری، 56- مسلم روزخوش و علیرضا اکرمی، 60- سجاد تقی پور و محمد صانعی و در 65- مجتبی نوروزی و محمد عجم اکرامی جایگاه اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: در رده سنی این دوره از مسابقات در 56- کیلو گرم مسلم روز خوش و میثم صادقی، در 60- کیلوگرم سجاد تقی پور و سجاد حکیمی، در 65- کیلوگرم پوریا عجم مرادی و محمد حسینی، در 70 – کیلوگرم عباس عرب محمدی و اسماعیل موسوی و در وزن 75- مومسی الرضا یعقوبی و محمد علیخانی به مقامهای اول و دوم دست یافتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود همچنین از برگزاری یک دوره مسابقات فوتسال و دو میدانی در رده های سنی زیر 10 و 12 و 14 سال آقایان با شرکت 5 تیم فوتسال و 42 نفر ورزشکار در رشته دو میدانی خبر داد و عنوان کرد: این مسابقات در سالن مجتمع ورزشی شهدای دهستان طرود و با حضور تیم های فوتسال بهمن، فجر و شاهین برگزار شد.

رحیمیان در خاتمه، نفرات برتر مسابقه دو و میدانی رده سنی زیر ده سال را به ترتیب سید حسین موسوی، سید محمد موسوی و رسول کلانتری، رده سنی زیر 13 سال، حسین کلانتری، علی ربیعی و سید رضا موسوی و رده سنی زیر 14 سال سید محد حسین طباطبائی، محمد عامری و محمد کلانتری معرفی کرد.