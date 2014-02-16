قرآن بايددر همه امور روزمره زندگیمان جاری و ساری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه مسابقات سراسری قرآن دستگاه قضا اظهار داشت: برگزاری چنین مسابقات قرآنی آثار و تبعات مثبتی در قوه قضاییه به جا می گذارد. قرآن یکی از خوان های نعمت الهی و معرفت الله است که گسترده شده و عالمیان بر سر آن نشسته اند.

وی افزود: همه عالمیان بر اساس سعه وجودشان از این سفره الهی بهره می گیرند و به مراتب و درجات بالایی می رسند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حلاوت خاصی در آواهای قرآنی وجود دارد گفت: بخشی از این حلاوت ناشی از معنا، بخش دیگر ناشی از جنبه های زیباشناسی اصوات قرآنی است.

وی گفت: در روایتی از امام علی (ع) نقل می شود که ما میراث داریم قرآنی هستیم که با آن جبال فیض داده می شود و این قرآن مرده را زنده می کند.رسیدن به حقیقت قرآن نیازمند ابزاری است یکی از مهمترین ابزارها که خیلی وقتها مغفول است توجه به حقیقتی است که قرآن را نازل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این غفلت پشت غفلت است که وضع ما را به این روز انداخته است. اما ما باید بیاییم و این کلید را به کار ببریم که آن کلید توجه به کسی است که قرآن را نازل کرده است.

آملی لاریجانی گفت: یکی از خصوصیات قرآن این است که معانی آن در هر بار تحول متفاوت شده و پنجره جدیدی پیش روی انسان می‌گشاید.

وی گفت: برای مثال در سوره حمد به این نکته اشاره می‌شود که خداوندا ما را به راه راست هدایت کن و جالب اینجاست که در آیه‌ای دیگر صراط مستقیم معنی شده و به این ترتیب با کنار هم گذاشتن این دو آیه می‌توانیم تدبیر درستی در آیات قرآن داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از نقاطی که باید به آن توجه کرد این است که برای فهمیدن قرآن مستلزم داشتن ابزار و وسایلی هستیم که یکی از این ابزارها توجه ویژه به سرمنشأ نزول قرآن است که همانا این سرمنشأ حق تعالی است.

آملی لاریجانی گفت: متأسفانه ما امروز فراموش کرده‌ایم که قرآن وسیله ترقی ما است و با این قرآن می‌توان به درجات رفیع رسید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این نکته که حاملان قرآن و اصحاب لیل همانا برگزیدگان هستند گفت: حال اصحاب لیل حال حزن است و آنها کسانی هستند که مکرراً ذکر یونسیه را تلاوت می‌کنند.

آملی لاریجانی گفت: مفهوم ذکر یونسیه این است که ما به حدود الهی تعدی کرده‌ایم و همانا نتیجه این تعدی ظلم به خودمان شده است و ما به این شکل ظالمان به نفس خود قلمداد می‌شویم.

رئیس قوه قضاییه به فواید تدبر و تعقل در قرآن اشاره کرد و گفت: باید قرآن در متن زندگی ما گنجانده شده و سرلوحه زندگی ما قرار بگیرد.

در پایان این مراسم از نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان دستگاه قضایی تقدیر به عمل آمد.