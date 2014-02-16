70 درصد صادرات استان آذربايجان غربي به عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با استاندار اربیل عراق با بیان اینکه مسئولان دو كشور علاقمند توسعه روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و اقليم كردستان هستند اظهارداشت: : 70 درصد صادرات استان آذربايجان غربي به عراق، 28 درصد به ترکیه و 2 درصد به سایر کشورها بوده و اين امر نشانگر مراودات تجاري و اقتصادي مناسب ميان استان آذربايجان غربي و عراق است.

وی بر ارتقاي سطح مناسبات ميان دو استان تاکید کرد و گفت: از زمان های گذشته به لحاظ وجود ارتباط های صمیمی بین این دو استان همواره پشتیبان هم بودیم و در نظر داریم همچنان این روابط بیشتر و گسترده تر شود.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر روابط سیاسی و اقتصادی بین دو استان اربیل و آذربایجان غربی بسیار پیشرفت کرده است و این امر نشان از توجه و علاقمندي مدیران و مسئولان دو كشور برای توسعه روابط دارد.

سعادت با تاكيد بر لزوم گسترش روابط اقتصادی عنوان کرد: ارتقاي کیفیت محصولات صادراتي و افزايش راندمان، حجم و وزن صادرات به کشور اقليم كردستان عراق از جمله برنامه هايي است كه در دستور كار مسئولان استان قرار دارد و امیدواریم این روند روز به روز با شتاب بیشتر همراه باشد.

وي به وجود برخی مسائل و مشکلات نيز اشاره کرد و گفت: رفع موانع موجود در مسير توسعه روابط فيمابين از مهمترين مسائل مورد توجه مسئولان دو كشور است و بايد بصورت جدي پيگيري شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین به اقدامات و برنامه های پيش بيني شده در خصوص توسعه زيرساخت هاي گمرک تمرچين و مرز حاج عمران اشاره کرد و گفت: در نظر داریم از سال آینده اعتبارات عمراني را در خصوص برخی طرحهاي اولويت دار شامل بهبود وضعيت گمرك تمرچين متمركز کنیم.

آذربایجان غربی بیش از 891 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه دارد.